制度缺漏 勞乃成明年10月可免賠退伍

2017-10-18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕率「阿帕契貴婦團」賞機的陸軍航特指揮部六○一旅前副隊長、中校勞乃成，二○一五年被司法院公懲會處「休職」二年處分，今年十月九日屆滿。國防部昨證實，曾赴美國受阿帕契換裝訓的勞乃成無意重返軍旅，也因相關制度缺漏，勞不僅可在明年十月變相「自動退伍」，軍方也無法對他進行任何索賠。

勞乃成二○一五年擅自帶領包括藝人李蒨蓉等人在內的「貴婦團」，參觀陸軍航特部阿帕契直升機，更放任一行人打卡、拍照，司法院公懲會因此在該年處分勞乃成休職二年，今年十月九日屆滿。陸軍航特部政戰主任武立文昨表示，陸軍透過多個管道接觸，得知勞無意重回軍旅。

根據現行「陸海空軍官士官服役條例」規定，如軍、士官因休職停役，滿三年未回役者，將予以退伍；停役未滿三年內，志願退伍者「從其志願」。換句話說，勞乃成如未申請回役，陸軍仍須在明年十月准其退伍。

簽約延役二年 並無違約賠償條款

值得注意的是，勞乃成曾為阿帕契直升機飛官，曾赴美受換裝訓，並和國軍簽訂一份「軍售訓練行政契約」延役二年，但條款中，並無違約賠償條款。

陸軍司令部人事軍務處人勤組長林主典表示，該契約依照「行政程序法」訂定，勞乃成案屬「個案」，過去並無類案，現亦無相關機制強制勞恢復職務，日後將考量研訂相關罰則。

國防部人事次長室人事管理處長張俊志表示，「陸海空軍官士官服役條例」賠償規範，主要適用於未服滿最低年限的軍校生。勞乃成因軍售訓練，另訂行政契約赴美進修，但國軍當時未想到會發生如此軍紀案件，已經邀集相關單位研究。至於未來修訂相關辦法，是否溯及既往？張俊志說，「沒辦法答覆」，畢竟修法後的影響都須納入考量。