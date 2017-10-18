國民黨搶中市長 傳江啟臣、盧秀燕比民調

2017-10-18

黨內評估 江出線機會大

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕國民黨中常會今天將通過黨主席吳敦義核定的「中央提名協調小組」成員名單，由副主席兼秘書長曾永權擔任召集人，雖然小組尚未正式開會，不過昨傳出藍營對台中市長提名人選已有具體共識，鎖定立委盧秀燕、江啟臣兩人，並將向黨中央提報不辦理初選，且本月底前就要透過民調二擇一，黨內評估，江出線的可能性高。

民進黨爭取連任9縣市 都將提名現任者

民進黨方面指出，選對會已拍板定案，爭取連任的九個民進黨執政縣市都將提名現任者，台中市確定提名市長林佳龍。民進黨日前確定首波提名十一縣市，國民黨方面也正加趕進度。據悉，除被視為關鍵選區的台中市外，包括藍營要連任的苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應、南投縣長林明溱，以及人選相對單純的宜蘭縣、台東縣、桃園市，也都可望不辦理初選，只要當事人希望早點提名起步，就會儘早提報中常會通過。

黨內人士指出，宜蘭縣人選可望為羅東鎮長林姿妙，台東縣為台東縣議長饒慶鈴；另外，藍營在桃園市目前可能人選有立委吳志揚、陳學聖，兩人都已向黨中央表達願意接受黨賦予任務，目前黨內傳出由吳志揚出馬上演「王子復仇記」的可能性最高。

吳志揚再戰桃園可能性高

據傳，曾永權及台中大老廖了以與地方已初步討論台中市長人選盧秀燕、江啟臣，並獲地方派系共識。一般認為，江啟臣年輕，學歷、知名度都高，還曾擔任新聞局長，是挑戰現任市長林佳龍的適當人選，因此最後出線可能性高。

國民黨上述可望首波提名的直轄市、縣市，將援引國民黨「一○七年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第四條規定，也就是經提名協調小組徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者，送請中央提名審核委員會審議後，再報請中常會核定徵召。