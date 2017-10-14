獵雷艦採購案 賴揆：銀行將管理慶富財務

2017-10-14

〔記者鄭鴻達、黃旭磊、黃良傑／綜合報導〕慶富造船承辦海軍獵雷艦採購案，卻因涉向銀行詐貸而遭檢調偵辦，行政院長賴清德昨在立院表示，目前融資銀行會去管理慶富財務，讓慶富的造船能力可以繼續發揮，使造船計畫有機會走下去。

「讓造船計畫有機會走下去」

慶富董事長特助陳全雄昨受訪時坦言，獵雷艦合約導致資金調度困難，但「公司不放棄任何一個合約」。

慶富在獵雷艦採購案得標後，向第一銀行為首的銀行團貸款逾二百億元，卻涉嫌以虛偽文件充作承造獵雷艦的購料證明，並向銀行辦理貸款，國民黨立委馬文君昨質詢時提醒賴揆、國防部及金管會，應注意慶富造船是否聲請破產，或是否影響相關採購案之交船進度，且此採購案若失敗，不僅全民買單，國防自主也不用再提。

國防部副部長蒲澤春回應，國防部會密切注意此事發展，後續若有違約或破產，國防部就會與慶富解約。

賴揆答詢，本案已在司法偵辦中，他尊重司法單位的調查與依法處理，而國防部船艦由慶富製造部分，已有一艘於義大利製造，不至於有全民買單的情形。

賴揆強調，未來融資給慶富的銀行會去管理慶富財務，讓慶富的造船能力繼續發揮，使造船計畫有機會走下去，這是較正面的方式，後續國防部進行武器採購時，也會請他們特別留意，避免類似情形再度發生。

欠薪兩個月 慶富稱下週三發薪

慶富因積欠員工八、九月薪資，高雄市府昨天召開勞資協調會。慶富呼籲員工共體時艱，決定調度高雄港務公司挖泥船合約保證金兩千一百多萬元，預定下週三發薪，但員工多要求發放資遣費，方便找下個工作。高雄市勞工局說，廿日將二度開協調會。

陳全雄表示，目前有三個主約在走，包括獵雷艦、海巡百噸巡防艦及華偉圍網漁船，欠薪主因是獵雷艦資金調度問題，「海軍合約跟洛馬（美商洛克希德馬汀）之間的資金缺口。」

慶富於今年八月涉入詐貸案，外界認為，洛馬公司考量未來風險性高，要求在九月底前將台幣十多億元款項結清，否則不排除解約並進行法律訴訟，可能是資金缺口來源。

在場人士透露，慶富請求海軍提前返還第二期合約保證金，以便支薪。海軍則重申，依法依約執行「康平專案第二階段」計畫，合約沒律定的不能做。