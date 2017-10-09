冷眼集》連「外省人」都去嫌

2017-10-09

記者鄒景雯／特稿

白狼父子率領的統促黨，在「中國新歌聲」毆打台大學生事件中，把「中國代言人」的招牌擦得更加光亮，而後續的政治效應，正在逐步發酵之中；其中最微妙的是，在中國的涉台部門，竟然傳出「深感頭痛」的訊息，引發了是否欲與之劃清界線的善後意圖。

之所以有此等說法出現，主要是九月廿四日，統促黨打人的區域雖然出了校園，但委託表演活動的中國上海台辦人員在台大現場觀賞；不久，統促黨又在十月一日中國國慶日，扛著五星旗糾眾遊行，直接訴求擁抱中國，終致塑造了「黑紅一色」的極端效果。這樣的發展，讓行走於兩岸的政商人物也看不下去，最近不乏分頭向中國國台辦抱怨的案例。

據說，這些往來對岸經商接頭的人士，到了對岸，主要抱怨的內容，不外就是這些外省掛黑道幫派的在台行徑，已經嚴重破壞了兩岸關係以及「祖國」的形象，國台辦一定要加以重視，不宜等閒視之。甚至有台灣的「外省人」也去告狀，直指：「大陸」如果對於這種幫派亂台的邪門歪道不能有所阻止，「就是我們，也要去搞台獨了」。

面對台灣人上門「責難」，國台辦人員撇清他們與白狼及統促黨有關係，還說他們對這些份子也很頭痛，最近在台灣發生的這些事情絕對不是國台辦策動的。同時，有些悄悄話因此解說：白狼過去在中國，主要接觸的是江澤民的系統，現在習大大的政策是打貪去腐，十九大前夕更是雷厲風行，這麼多高官被雙開下馬，怎麼可能在這個時候結合黑道？

更好笑的是，對岸對於台灣國會在詢答時，立法委員與政府官員一致把矛頭對向國台辦下的「福建廈門對台辦」與「外聯辦事處」操控、金援台灣黑幫，十分不滿，近日對去訪的台灣政商回嘴：「就算我們有系統要運用黑道，也是國安、統戰部門，不會是國台辦」，直陳：這太離譜了。

到底離不離譜，不是誰說了算，但是一個統促黨能讓中國跳到黃河洗不清，這才是太離譜。