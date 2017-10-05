台籍盧麗安當中共19大代表 陸委會要查

2017-10-05

〔記者林良昇／綜合報導〕中國上海復旦大學外國語文學院副院長盧麗安當選中共十九大黨代表。據悉，盧有台灣籍，擔任中共黨職可能違反兩岸條例，陸委會昨表示，關於當事人身分、有無在陸設籍、是否違反兩岸人民關係條例，有待查證，將會同相關機關釐清處理。

中國媒體報導，盧麗安當選中共十九大黨代表，盧一九六八年出生於高雄，曾就讀高雄女中、政治大學，一九九○年從政治大學英語系畢業後，即赴英國愛丁堡大學攻讀碩士，一九九二年拿到碩士學位，一九九九年獲得英國格拉斯哥大學英國文學系文學博士。

報導也引述上海市台聯方面的說法，指一九九七年初，盧麗安與丈夫拖著兩口大皮箱到復旦大學任教，定居上海，也從此和上海市台聯結下了不解之緣。盧的丈夫也在台灣出生，目前是復旦大學教授。

另9人 在中國台人第二代

中共十九大即將舉行，本次共有十名「台灣省籍」黨代表，其他九人都是在中國生長的台灣人二代，盧麗安是唯一在台灣生長的台灣人，她若擔任中共黨代表，可能喪失台灣人身分。

依兩岸人民關係條例規定，台灣人不得在中國設有戶籍或領用護照。違反者，將喪失台灣人身分，且不得擔任公告禁止的中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體職務或為其成員。

陸委會昨表示，關於當事人身分、是否違反兩岸人民關係條例，有待查證，將會同相關機關釐清處理。陸委會也呼籲，國人赴陸應留意遵守相關規定，並應維護國家安全及利益。