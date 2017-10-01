鄭麗君憶張炎憲：建構台灣史先行者

2017-10-01

〔記者楊明怡、蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕前國史館長張炎憲逝世將滿三週年，吳三連台灣史料基金會昨日舉行《治史起造台灣國》張炎憲全集新書發表會，文化部長鄭麗君表示，張炎憲是投入建構台灣史的先行者，若沒有台灣史的先行，就不會有台灣今天的本土化跟民主化。身為文化部長，她絕不會忘記重建歷史文化。

吳樹民盼重建台灣史觀

吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民說，除了二二八事件，張炎憲也做海外台灣獨立運動的口述歷史，因為他了解，台灣過去歷史被扭曲，所以重新建立台灣的史觀，一步一步帶領台灣人走向獨立的路。

吳樹民接著說，賴清德擔任行政院長後，說自己是台獨主義者，「做一個社會運動者，敢這樣表態的很少」，他相信賴清德敢這樣說，一定是因為他有很大的信心，「所以我們要有信心」。

《治史起造台灣國》全集共九冊。對於傳出總統蔡英文因書名敏感婉拒寫序，吳樹民不願多談，僅表示「其實總統府也有幫很多忙。」總統府發言人林鶴明則說，張炎憲全集套書出版，從出版到募印，蔡總統都有參與，主動提供協助、關心進度，新書會總統不克出席，主要是另有行程，相關傳聞非事實，對當事人也不公平。

新書會昨於二二八國家紀念館多功能展演廳舉行，包括國史館長吳密察、總統府資政辜寬敏、前行政院長游錫堃等出席。張炎憲妻子林琇梨致詞時幾度哽咽，她感謝大家幫忙，這部全集終於在丈夫過世三年後出版，想來對丈夫與大家都是很大的安慰。