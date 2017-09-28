批中國抹黑 李凈瑜：以為我會閉嘴

2017-09-28

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國非法逮捕已一七七天，除本月十一日現身法庭外，至今仍下落不明。李明哲妻子李凈瑜昨在立法院召開記者會表示，探監是自古以來人類的權益，中國不應任意剝奪，呼籲北京政府應盡快讓家屬赴中探監；李凈瑜同時強調，中國意圖透過照片抹黑她，「以為我會閉嘴」，但她不會屈服，一定會繼續戰鬥到李明哲真正自由的那天。

促盡快讓家屬探視李明哲

李凈瑜昨在人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧、台灣人權促進會秘書長邱伊翎等多個民間團體的陪同下召開記者會，同時發表聲明。

李凈瑜指出，「自古以來探監是囚犯與家屬天生的權利，不可剝奪」，中國應給予家屬探視李明哲的權利，直到李明哲自由返台的那天。她說，中國意圖透過一、兩張照片抹黑，想讓她崩潰，但她就是要站出來說「我不會閉嘴」，她會咬緊牙根、繼續戰鬥，直到李明哲真正自由那天。

李凈瑜砲轟，堂堂一個大中國，逮捕一個外國人一七七天，不僅不照法律、不照程序、不遵守人權公約、不正式通知家屬、不給探監，也不理會文明社會的請求，這些做法都說明為什麼自己當天會拉住司改會申訴中心主任蕭逸民的手，只因為害怕被特務跟監、監視。

李凈瑜痛批，這種不道德、猥瑣、邪惡的打壓手法擊垮不了台灣政治良心犯的家屬，只會讓我們勾起兩蔣威權統治下的恐怖記憶；她強調，反抗者及其家屬沒有別的本事，就是「永不屈服而已。」

她說，返台後已重新申請台胞證，但至今沒得到回應，李明哲要求寄送的書籍與她個人要給李明哲的信件，至今也尚未送到李明哲手中；她雖然害怕去中國，但她沒有迴避的空間，會持續要求探監權利，盼陸委會與海基會能提供協助。