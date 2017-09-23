接見美參議員 蔡總統︰盼台美資安多交流

2017-09-23

〔記者涂鉅旻、李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨接見美國聯邦參議員丹思訪問團，提及我國已成立「資通電軍」，期待台美未來在此議題多交流。事實上，國軍今年成立「參謀本部資通電軍指揮部」後，除藉由大學儲備軍官團等募兵管道向外界招手外，更砸下重金推動「資訊勤務加給」，「專家級」資安人員除本俸外，每個月可多領五萬元加給。

除我國資通電軍指揮部擴編、指揮官自少將提升為中將外，美國總統川普亦在八月宣布，美軍「網路司令部」將升級為聯合作戰司令部一員，不再受美國國安局直接領導，和太平洋司令部、特戰司令部等平起平坐。不過，對於台、美兩國軍方資安交流未來方向，國軍官員不願透露。

軍方十月率團參加「美台國防工業會議」

據了解，資安交流並不限於官方對官方，國防部今年十月將率民間產、學界代表赴美參加「美台國防工業會議」，此次代表團規模雖和往年人數不相上下，但民間廠商部分，資安相關民間人士將較以往略增，雖尚無特定聚焦議題，但軍方、民間盼藉由此機會和美方先期接觸，為兩國日後資安交流奠基。

國防部明年度預算書顯示，「參謀本部資通電軍指揮部」下轄人行處、資通處、後勤處、網戰處、電戰處五個處，預算約十五億四千六百七十萬四千元，「後勤與通資業務」就佔了十一億九千九百四十一萬六千元，主要用於設施維護、通資管理、兵棋推演與其他軍事單位裝備零附件購置與保修等。

儘管預算書未揭露「資通電軍」員額，不過，資通電軍指揮部前身「資電作戰指揮部」人員數約二千四百人，未來調整幅度仍待政府定奪。

資通電軍專家 每月可多領五萬元

值得注意的是，資通電軍軍職人員可享「資訊勤務加給」，校官除本俸外，每月可多領三千五百元，尉官增領二千七百元。「專家級」資安人員，每月可多領五萬元加給，「菁英一級」至「專精二級」等四個級別，每月可領三萬元至五千元不等。

民進黨立委蔡適應表示，「資通電軍」籌獲設備並不難，但能否招募更多富經驗的人才加入，有待觀察。他建議，資安人才應不受限於既有軍事人員、服役年限等規範，亦可活用研發替代役人才，充實資安戰力。