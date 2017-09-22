國民黨10處不動產 27日起被查封

2017-09-22

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕為了抵銷行政院黨產會處分追繳「轉帳撥用」無償取得日產的八億六千萬餘元，國民黨先後曾提出三項清償方案，但不被法務部行政執行署接受，因此，行政執行署台北分署已於二十日發出四份公文通知國民黨及委任律師，將分別於本月二十七日、十月五日及十月十七日赴國民黨十處不動產辦理現場查封作業。

根據法務部行政執行署的函告，二十七日下午將前往國民黨兩個位於台北市松山區及一個位於信義區的不動產查封，十月五日上午則要前往位於台北市萬華區與新北市新店區共二處不動產查封，當天下午轉往台北市文山區三個不動產查封，十月十七日上午將前往金門縣金沙鎮兩處不動產查封。

對此，國民黨發言人黃健豪表示，國民黨會就司法途徑循求救濟，並請律師向法院提出異議及停止執行的要求。

他並表示，黨產會是選擇性辦案，國民黨先後提出三種償還方式，全部被黨產會拒絕，擺明就是執意要查封國民黨部，這是利用國家公權力進行的政治鬥爭。

國民黨將循司法救濟

黨產會發言人施錦芳則回應，現在正在整卷，法院若傳喚，就會到庭說明。

國民黨原本擬以美金公債的實體債票與零散息票繳付，或以黨營事業中投公司股份做為清償方案，抵銷黨產會處分追繳「轉帳撥用」無償取得日產的八億六千萬餘元，不被法務部行政執行署接受，日前接獲法務部行政執行署正式來函通知將強制執行後，國民黨又再出招，主動前往行政執行署告知將中投公司一○四年度應繳付該黨現金股利一億三千六百餘萬元、一○五年度現金股利七億三千餘萬元，以及該黨對張榮發基金會一億元等債權為第三清償方案，但都不被接受。