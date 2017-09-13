賴揆：李明哲不可能顛覆中國

2017-09-13

〔記者李欣芳、林良昇／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲被中國指控「顛覆國家政權」，在庭上「被認罪」。行政院長賴清德昨表示，李明哲不可能、也沒有能力顛覆中國政權，他責成陸委會、海基會、法務部等相關單位，以救人為優先，也希望中國能儘速放人，讓他平安回到台灣。

對於外界形容李明哲「被認罪」，賴清德表示，李明哲隸屬非營利組織，是一個人權工作者，不可能顛覆中國的政權，也沒有能力顛覆中國政權。「今天以不為人所接受的審判程序被認罪」，其實頗令人遺憾。

政府官員則說，李明哲家屬本次赴中的過程尚稱順利，對於處理李案有正面意義，政府首要目標仍以李明哲能平安返台為首要，一旦未來本案宣判，該怎麼處理就會怎麼處理。

官員表示，李明哲案發展至今，政府一開始就呼籲中方在李案尚有「三個儘快」，包含要求中方儘快說明案情真相、儘快公布關押地點、儘快同意家屬探視，撇除中國的法庭大戲和程序正義疑慮，我方的呼籲，除了釋放李明哲外，中方已在十一日當天「一古腦兒」全部達成。

官員指出，中國的司法公正性當然飽受質疑，但目前李明哲仍在中國手上，中方仍有是否放人的決定權，依中方給李明哲安的罪名，重判也有可能，除非擺明不想救人，否則依政府的立場，仍要留空間，不能用激烈的情緒去處理，等人回來再說。