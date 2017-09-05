洩密案辯論 馬與柯建銘律師針鋒相對

2017-09-05

〔記者楊國文、張文川／台北報導〕高等法院審理立委柯建銘自訴控告前總統馬英九涉洩密等案，高院昨天開庭辯論，柯、馬兩陣營針鋒相對，柯批馬洩密事實明確，犯案結構是「總統加上檢察總長」，請求將馬從重判刑，馬英九則是三度重申「我無罪」，並反批柯建銘身為執政黨大黨鞭，涉關說醜聞卻不認錯、不道歉。全案辯結，訂十月十一日宣判。

高院10月11日宣判

台北地院一審判馬無罪，柯建銘不服，上訴高院；柯認為，事發的一○二年九月一日凌晨關鍵的八十八秒通話，根本就是馬英九打給時任檢察總長黃世銘，指示黃中午到官邸向馬報告，馬涉教唆洩密，因此聲請調閱隨行秘書林有振的值班表、簽到簿、通聯紀錄等資料。

合議庭昨指出，國安局函覆指出，案發當時的值班資料已銷毀，但八月卅一日上午十時至九月一日上午八時，是由林有振與郭姓警官兩人輪值總統的隨行秘書；柯的律師說，國安局回函未附簽到簿、值班表為證，未能釐清關鍵案情，「有講等於沒講」，不應列為證據。

柯建銘透過律師指稱，馬英九宣稱林有振代打電話給黃世銘講了八十八秒，但依基地台位置顯示，這通電話的前兩分多鐘，馬用同一支門號打給林有振的公務門號，馬的門號基地台在台北市重慶南路，林的門號基地台卻在新北市新店區，「林又不會飛，難道林有『任意門』能飛速從新店趕到總統官邸？」質疑林、黃證詞不實。

柯的律師認為，馬在檢方偵辦黃世銘時作證的證詞，以及馬在周玉蔻廣播節目受訪中，都承認不清楚誰被監聽、哪些人只有通聯紀錄，經黃世銘第二度報告和提交「專案報告二」後，疑問才大致獲得解答，可見馬有教唆洩密的行為；柯還批評北院今年三月、八月兩度「竭盡所能判馬無罪」，已發生憲政危機，希望高院從重量刑。

馬則均以「我無罪」回應，並不假辭色重批柯建銘涉關說醜聞，還在法庭上說自己捍衛司法體制，「完全沒有愧疚和檢討」。