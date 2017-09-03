宋籌組在野聯盟 柯戲稱下午茶大聯盟

2017-09-03

〔記者沈佩瑤、鄭鴻達／台北報導〕台北市長柯文哲昨日應邀至親民黨主辦的青年「民主開新營」演講，他被問到是否為選舉鋪路，前來表達友好之意？柯文哲淡定說對每個人都要表達友好，如果國民黨邀請他演講，「我也會去講」。

宋盼共同監督中央政策

柯文哲昨應邀以「我的故事」為題演講，他進場前，親民黨主席宋楚瑜特別邀他籌組「務實大聯盟」，希望一些在野人士能共同監督中央相關政策。柯文哲稍後受訪時戲稱，這應該叫「下午茶大聯盟」，不同主張的人可以一起坐下來談一談，他每兩個月也會找宋楚瑜一次。

柯文哲表示，台灣特色就是民主、自由跟多元開放，政治上本來就不用分到你死我活，不同主張可以一起工作，甚至一起「訐譙」一起合作，這是新的政治文化。

媒體進一步問，那他與民進黨就是一邊「訐譙」一邊合作嗎？柯聞言忍不住白了媒體一眼說，「最重要是對所有人都能做到這樣」。

至於要如何讓藍綠合作，柯指目前在北市府大概達到這目標，不敢說一百分，但已經有七、八十分，只要各黨議員提建議，他們聽有道理就照做，不會因議員是不同黨不同理念就不跟對方合作。

宋楚瑜當場也致贈親寫、出自知名書法家于右任作品的對聯，上書「當盛怒時忍耐須臾，省卻無邊煩惱；遇極難事靜思片刻，此中自有權衡」。柯文哲接下並笑說「這邊（指遇極難事）我有做到啦，另一邊（指當盛怒時）還沒做到，回去會再加油啦！」