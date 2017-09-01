程序正義之爭 王金平再槓民進黨

2017-09-01

〔記者曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會昨日凌晨三讀通過「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案」，前立法院長王金平昨再度重批，前瞻預算的審議過程，「相關處理程序與決議，引發諸多違法或不當的爭議」，未來歷史自有公斷；民進黨團則回應，「任何民主國家都無法容忍國會無限期癱瘓」。

王：前瞻審議諸多違法

王金平昨在國民黨立委陪同下發表聲明表示，立法院是中華民國的國會，絕不是「行政院的立法局」；每席立委都代表各自民意的付託，依法行使職權，相關權利不容剝奪。多數尊重少數，少數服從多數，落實在立法院內就是議事規則之實踐。

王金平認為，過去發生過三次行政院長無法針對預算向院會報告與詢答，直接將預算付委，但都經過朝野協商，與本次處理前瞻之違法程序完全不同。國會減半後的第七屆立法院，也因民進黨團總召柯建銘的抗議，而將提案門檻從三人下修至二人，就是要保障少數黨的提案權。

他表示，立法院處理議事的適用法源優先順序，依次為憲法、實定法、立法院議事內規、大法官解釋、議事手冊、會議規範、議事先例；在法規未規定時，始有會議規範的適用；民進黨團所稱「一事不再議」實為誤用。未來各政黨都有機會成為多數黨與少數黨，主持議事者應以國家長治久安為念；相信所有爭議的是非曲直，未來歷史自有公斷。

柯建銘：不能放任國會癱瘓

民進黨團則召開記者會，黨團總召柯建銘表示，民進黨團從頭到尾都不厭其煩地尋求協商，最後不得不創下近二千五百次的表決紀錄，就是不能放任國會遭到癱瘓；若萬餘提案都經過八次表決，前後要花上三個月，「豈不是廢掉立法院了？」

民進黨團書記長李俊俋反問，要是包裹表決的話，會連續表決三天三夜？每案表決八次的意義何在？柯建銘也說，大法官釋字三四二號已寫明國會自主，「只要不違憲法，沒有踩到議事規則」，重要的是要有經過議決，全改建請案並讓其通過，符合大法官釋憲。

對於國民黨立委批評立法院長蘇嘉全議事不中立，秘書長林志嘉表示，蘇嘉全主持議事都有所本，絕對沒違法。