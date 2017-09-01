中國機艦頻繞台 意在提升對台威嚇

2017-09-01

國防部公佈「中共軍力報告書」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨天公佈「國軍五年兵力整建與施政計畫報告」、「中共軍力報告書」，指中國數度編組轟炸機、各式主、輔戰機種，經巴士海峽、宮古水道赴西太平洋遠海飛訓，並繞行台灣，目的在於提升對我軍事威懾力度、磨練海上飛行能力，並演練奪取制空、精準打擊與抗擊外軍等對台作戰預案。

報告並提及，國軍將以「重層嚇阻」、聯合戰力為核心，完善整合「作戰指管」、「情、監、偵系統」，並針對中國軍力發展，運用創新不對稱思維，提升應變制變效能。

中國已具三棲登陸能力

國防部也將中國機、艦近台路線圖公佈於「中共軍力報告書」中，除顯示中國「遼寧號」航空母艦今年七月自台灣海峽往返時，距離海峽中線相當近，另也證實，中國軍機編隊繞台，已數度自我國防空識別區北域返航。

「國軍五年兵力整建與施政計畫報告」則示警，中國軍機常態跨越第一島鏈，直接威懾美國在亞太駐軍，中國亦積極構建航空母艦戰力，藉跨區遠海長航訓練，提升艦隊協同作戰能力，另強化航空、特戰兵種建設，藉聯合登陸演訓，熟稔對台作戰預案，已具備「奪我外島、離島」三棲登陸作戰能力等。

該報告也指出，中國近期強化東海、南海主權爭議區域維權力度，已直接挑戰美、日在亞太地區安全與利益，未來東海、南海主權爭議若持續惡化，不排除發生局部衝突的可能。

對於我軍作為，國防部「國軍五年兵力整建與施政計畫報告」指出，未來盼取得匿蹤、遠程、視距外作戰、先進電戰系統等能力戰機，並持續強化早期預警能力及防空飛彈能量，建立高存活率的整體防空能力。

據悉，我國除向美國爭取F-35戰機，另也繼續投入「戰機國造」、「天弓三型」等防空飛彈研發能量。

國軍報告指出，我國欲取得具備戰場管理、區域防空、反潛、反水面、電子作戰能力的新式巡防艦，以及籌獲新一代柴電潛艦。根據國防部明年度預算書內容，我國除力推「潛艦國造」政策，具備「神盾艦」同等級作戰系統的「新一代飛彈巡防艦」，亦已進入合約設計階段。

國防部也指出，未來將加強地面部隊精準打擊戰力、提升陸軍航特作戰效能等，以及發展精準打擊武器、無人飛行載具、高效能作戰艦艇與新式水雷、快速布雷艇。