強化戰力 明年外交預算增9％

2017-08-29

〔記者呂伊萱／台北報導〕為因應中國擴大打壓台灣國際空間，據悉，為增強我外交能量，外交部明年度預算編列小幅成長九％，從今年度二四三億餘元增至約二六五億元，這也是自二○一三年後，外交預算額度最高的一年。知情人士說明，兩岸關係降溫，外交承受衝擊最大，高層都很清楚，因此支持增加外交預算，盡力強化戰力。

行政院已通過明年度中央政府總預算案，近期將送至立法院審議，明年度外交預算編列約二六五億元。馬政府時期外交預算連年下修，自二○○九年約三一三．五億元，到二○一四年降至最低、僅約二三六．七億元，二○一七年則為二四三億餘元。此次調整雖僅增加九％，已是自二○一三年二五五．八億元以來，編列最多外交預算的一年。

馬政府時期 外交預算連年下修

自蔡政府上台至今，我國除遭逢與聖多美普林西比及巴拿馬兩起斷交事件，也接連未能出席國際民航組織（ICAO）大會、國際刑警組織（INTERPOL）會議與世界衛生大會（WHA）。外交部曾對外說明，中國打壓我國際參與空間的做法較以往更廣、手法更多元，連冠有我國號的非邦交國外館都被迫更名。

知情人士坦言，我方雖定調不與中國競逐金錢外交，但「手上就幾個錢，要怎麼玩？」該人士進一步說明，兩岸關係降溫，外交承受衝擊最大，高層都很清楚，因此支持下年度增加外交預算，盡力強化戰力。

關於我國未來的外交處境，特別是我與巴拿馬斷交後，外界關注是否會引發雪崩式斷交，我外交與國安系統也更戮力鞏固邦誼。例如近期拉美友邦部長級外賓訪台頻繁，外交部拉美司司長周麟坦言，我國確實更注重強化與友邦關係，也盼望藉邀訪友我政要來台，進一步深化雙方關係。除此之外，外交部長李大維與外交部次長劉德立等外交高層，近期也積極走訪友邦，親自出馬鞏固邦誼。

一名國安高層則說，中共將舉行十九大，我方期待中國現專注於重整內部權力基礎，不再多生波瀾。高層還說，台灣政治圈內存在許多樂觀主義者，認為中國領導人習近平是「知台派」，待習權力穩固後，可能將在兩岸政策上「展現彈性」；但這名人士並不那麼樂觀。對於我能否穩住與二十國的邦交關係，這名人士也悲觀地說，「我心裡有數」，並坦言政府部門已做好「最壞打算」。