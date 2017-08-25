北京打壓香港民運 台灣民團撻伐

2017-08-25

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港法院最近針對民運人士做出有罪宣判，被認為配合北京緊縮港人民主自由，台灣民團昨在立法院共同召開記者會聲援香港民運。從香港來台的前學聯秘書長陳樹暉呼籲，港台是對抗北京威權的夥伴，港人面對北京打壓，將繼續爭取國際社會支持。亞洲青年民主連線則發起跨國連署，支持港人的民主運動。

對抗北京威權 港台是夥伴

香港「反東北發展」十三名成員與雨傘運動學運領袖黃之鋒、羅冠聰和周永康等人，近日因香港高等法院覆核刑期，皆遭改判加重刑期六到十三個月不等，並即時入獄，成為「首批最年輕政治犯」。另有九二八公眾妨擾案與旺角清場案等案件，共一一七位青年社會運動工作者，仍面臨審訊。

台權會、島國前進、亞洲青年民主連線、經濟民主連合、司改會、西藏台灣人權連線、人權公約施行監督聯盟與台灣同志諮詢熱線協會等民間團體，昨召開記者會，高呼「台灣撐香港、抗命拒認命」口號，誓言支持香港抗爭者人權。

前民陣副召集人、前學聯秘書長陳樹暉也來台說明香港局勢，他說，北京政府透過釋法與覆核刑期等方式改變香港法律，從體制內剔除反對聲音，也在體制外打壓運動者；原保護港人的司法體制，卻被政治利用以控制港人的言論自由空間。

香港「三權合作」 已經成真

台灣太陽花學運領袖林飛帆則說，北京政府透過覆核刑期將運動者羅織入罪，顯示「行政、立法與司法的三權合作」已經成真。林指出，中國威權擴散對全世界民主政體都是嚴重警訊，他擔憂整個東亞人權保障將持續低落，台灣不能自外於國際體系。林飛帆更擔心香港運動者將步上中國維權人士命運，呼籲台灣社會透過寫信與實際行動，持續支持香港，也盼台灣政府「積極捍衛民主價值」。

亞洲青年民主連線成員曾柏瑜則說，亞洲青年民主連線已發起國際連署，正在美國、歐洲與亞洲發酵。曾柏瑜強調，為了實現真正的民主，台灣不應輕忽任何民主的退步，亞洲青年民主連線將繼續發起其他行動，「堅定地和香港人民站在一起！」