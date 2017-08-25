藍委提案衝過頭！ 客委會原民會前瞻預算也全刪

2017-08-25

〔記者彭琬馨、陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕為阻擋立法院臨時會審查前瞻預算，國民黨祭出上萬份提案杯葛，內容卻漏洞百出。多位民進黨立委昨在臉書貼出藍委提案，指國民黨未說明原由，就提案刪除前瞻有關客委會與原民會的全數預算。民進黨立委林靜儀痛批，「國民黨是跟這兩大族群有仇嗎？」身為原住民的國民黨立委廖國棟受訪表示，這只是策略性提案，「不是真的要刪」，為避免造成誤會，已要求撤下提案。

林靜儀昨在臉書貼文指出，這份由國民黨立委林為洲署名的提案，僅列出客委會八億與原民會七億五千四百萬元的預算，強調「擬請全數減列」，沒有寫原因、沒有講理由；民進黨原住民立委陳瑩受訪時也說，原住民預算本來就不多，雖然人數少，但「每一分都很珍貴」，國民黨提案不僅無腦，也顯示出對原住民的不尊重。

民進黨立委鍾孔炤也批評，林為洲做為竹縣立委，不顧客家鄉親權益，刪除客委會預算，是「對不起客家人」。

林為洲受訪指出，浪漫台三線預算在客委會一般公務預算中已有編列，為何還要在前瞻預算中重複編列？何況根據「預算法」第八十三條規定，要提出特別預算，須符合國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次之重大政事，該預算根本不該納入前瞻。

林為洲指出，他支持地方建設，客委會可用公務預算來編列，民進黨所質疑的刪除浪漫台三線預算的提案，根本不是他個人的提案，那是國民黨團的提案，他只是連署人之一而已。

廖國棟則緩頰說，黨團決議要盡量提案，為了衝「量」，可能連委員自己都不知道助理到底提了什麼案，部分委員提案時沒有考慮到可能會造成誤會，他昨得知後也「嚇了一大跳」，為避免誤會已要求撤案。

國民黨提案離譜的還不只這一樁，時代力量立委徐永明也指出，提案內容連行政院長林全的名字都能寫錯，根本是林泉、林銓「傻傻分不清楚」。