營救李明哲 政府尋求國際力量

2017-08-22

〔記者彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國非法逮捕近半年，政府部門與李明哲家屬於七月底首次正式共商救援策略。據悉，行政部門態度由被動轉為主動積極，並與家屬達成共識，由陸委會進行跨部會協調，外交部則透過駐館與友我國家協助，進行國際救援，惟目前仍無具體進展。

李明哲三月入境中國後遭逮捕，被指控「顛覆國家政權罪」，「被失蹤」近半年。在營救李明哲過程中，台灣政府早前行事低調，曾被批為「路人甲」，但成效有限，據悉政府態度在近兩個月中有所轉變。

七月廿八日，陸委會邀集李明哲妻李凈瑜、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏、秘書長邱齡瑤、華人民主書院董事曾建元等人，與陸委會、外交部與法務部等單位代表，首次就李明哲案「坐下來談」。知情人士說，該次閉門會議使家屬感覺「國家終於願意介入」。

與會人士透露，陸委會持續透過各種管道試圖了解李明哲的關押地點與身體狀況，同時向中國政府表達應開放家屬探視，協助釐清案情等，皆未獲具體回應；法務部亦曾嘗試透過兩岸共打協議的機制，多次行文給中國，也都遭「已讀不回」。

本案雖屬陸委會主責，據悉外交部在會中表示，將透過我國外館與聯合國人權單位接洽，同時洽商歐盟、美日等友我國家駐中國大使館，向中國反映，等同以國家名義正式提出呼籲，盼國際社會共同援救包含李明哲在內的中國政治犯，惟目前仍無具體進展。

人權團體今成立救援大隊

另，台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等民團，今將宣布成立「李明哲救援大隊」。參與規劃的司改會申訴中心主任蕭逸民表示，救援大隊將在全台展開講師培訓與巡迴演講，盼提醒台灣社會，「每個人都可能成為李明哲」，台灣應加大抗爭力道，才能讓中國聽見台灣聲音。