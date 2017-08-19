前瞻首期預算》藍提6464案杯葛 綠擬小刪18.5億

2017-08-19

第三次臨時會議程將開至31日

〔記者曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕第九屆立法院第三會期第三次臨時會將於下週審查「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案」，國民黨祭出「案海戰術」杯葛，主決議案加上預算刪減案，共提出六四六四案，民進黨則早已擬妥提早送案策略，希望以「相同提案不再處理」的議事規則，減少國民黨的提案數量。

國民黨案海戰 民進黨有對策

立法院昨召開全院委員談話會，敲定第三次臨時會時間自八月十八日至八月卅一日為止，將處理前瞻計畫第一期特別預算案等議案。

民進黨團擬提案統刪一．五％外，再刪軌道建設二．四億元，共刪十八．五億元。民進黨團總召柯建銘表示，黨團對於一○八九億元的前瞻第一期特別預算早有提案，不會一毛不刪。

國民黨團書記長林為洲指出，針對前瞻預算案，黨團策略就是「杯葛、杯葛、再杯葛」，會以大量預算刪減提案進行表決大戰；經統計，國民黨團所提主決議案達二六○九案，預算刪減案有三八五五案，全部提案共計六四六四案。

由於國民黨立委對於前瞻特別的主決議與刪減提案一再加碼，從最初的每人五十案，到一百案、兩百案，經統計，提案數已突破六千案。民進黨團已擬妥應戰策略，早在第二次臨時會一開始就送出提案，爭取提案能依議事往例被優先處理，屆時，國民黨相同主題的預算提案將不再處理，民進黨團評估，可一定程度減少國民黨的預算提案數量。

國民黨團昨日才發現民進黨團早已送案，立法院長蘇嘉全宣布下週一中午截止收案時，國民黨團一度不滿，並認為應於下週一中午開始收案，而非截止，但未獲採納。

柯建銘表示，搶先送案只是一個方法，民進黨團會展現最大的誠意與國民黨團盡力協商，要刪減多少都能討論，但絕不能永無止境地丟出成千上萬的提案，否則總預算案都這樣搞，立法院就癱瘓了。

民進黨立委高志鵬在黨團會議表明，由於前瞻預算無法在委員會好好討論，若屆時分毫未刪，很難對社會交代。他建議由黨團政策小組討論，再由黨團統一提出刪減案。

據了解，民進黨團參考以往處理總預算案的標準，對前瞻第一期預算共一○八九億元，提案統刪一．五％，約十六億元；加上民進黨立委葉宜津對於部分軌道預算存有高度疑慮，堅持再刪二．四億元。民進黨團擬就前瞻第一期預算刪減十八．五億元，約占一．七％。