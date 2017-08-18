叩關聯合國 我將透過總務委員會提案

2017-08-18

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年的聯合國大會將於九月十二日到廿五日召開，據指出，外交國安團隊已初步研擬相關因應策略，除請友邦在聯大總辯論為台灣發言，預計也將依循五月的世界衛生大會（ＷＨＡ）模式，請友邦在聯合國總務委員會上為我提案，「今年聯合國推案一定會比去年積極，也與馬政府做法不一樣」。

比照參與ＷＨＡ模式

據了解，聯合國總務委員會由廿八個成員國代表組成，包括大會主席、廿一位副主席與六個主要委員會的主席，並就大會議程安排與相關工作，向大會提出建議，而我友邦包括聖文森、索羅門群島、貝里斯、薩爾瓦多都是總務委員會成員國。

知情人士表示，今年ＷＨＡ召開前一週，我方趕在最後一刻，洽請友邦在總務委員會上為我參與世衛組織（ＷＨＯ）提案，並進行「二對二辯論」，雖然最後仍未列入議程，但促使我方的訴求與參與正當性，廣為國際社會與各會員國瞭解。

這次入聯推案也將循此模式。他解釋，過去政府入聯推案，大多是洽請友邦在大會提案，此次則是透過總務委員會提出；至於提案名稱，以及是用「加入」或「參與」聯合國，因事涉敏感，還會再討論與評估。

蔡政府去年首次的聯合國推案，除請友邦在聯大總辯論為台灣發言，另請友邦駐聯合國常任代表為台灣致函聯合國秘書長，今年也會比照辦理。

民團籲蔡致函會員國

據悉，為求正式與慎重，蔡英文總統或外交部長李大維今年會先致函我友邦，請他們在大會或總務委員會為我仗義執言，並強調台灣人民有權參加聯合國，否則對台灣並不公平。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲建議，蔡總統應親自致函給聯合國秘書長以及一九四個會員國，雖然不會一次就發揮效果，但這具有象徵性意義，可讓國際媒體與世界瞭解台灣訴求，以及二千三百萬人被遺忘在國際秩序安排之外。

除了政府推案，蔡明憲說，民間宣達團今年最重要的活動就是下月十六日在聯合國前的遊行，不同於往年，今年將從聯合國總部廣場前出發，首度到中國駐紐約領事館前，抗議中國對台灣的打壓，並向中國領事館遞交台灣入聯的信件，表達台灣的訴求。