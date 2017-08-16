挑釁 共機切進我防空識別區

2017-08-16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機繞台頻率激增，八月至今已四度接近我國周遭海域，更在北返時進入我國防空識別區北角。據了解，國軍目前仍採「監控」和「驅離」並行做法，無意採更激進因應作為，引發兩岸衝突、國際局勢升溫。

國防部發言人陳中吉說，不管他國軍機是否進入防空識別區，都以「不升高衝突、降低敵對」原則秉持高度警戒。

據了解，軍方內部認為，中國軍機逼近我防空識別區，是為測試其空軍遠航飛行能力，進而突破第一島鏈，並刺探我國和日本的反應；為避免中國軍機長驅直入我國領空，只要進入我防空識別區，我國軍戰機多會起飛因應。

據透露，國防部對於中國軍機進入我防空識別區，仍採「監控」和「驅離」兩種做法並行，除透過雷達偵蒐、戰機升空等遠近監控外，也會要求中國軍機儘速離開。雖中國軍機進入我防空識別區頻率增加，但國軍內部考量，除「監控」與「驅離」作為，如採近距離貼近飛行，迫使他國軍機遠離，甚至擊落他國軍機等更激烈做法，都具備軍事和政治風險。

由於我國防空識別區北界坐落於北緯廿九度，但八月以來，中國軍機北返時四度自北緯廿七度一帶進入我防空識別區。對此，陳中吉強調，不管他國軍機在我國周邊飛行、「擦邊球」，或進入我防空識別區，我國海、空軍、地面、飛彈部隊等皆會做好相關防禦，並避免軍事相關參數外洩。

我做好防禦 阻相關參數外洩

據悉，如他國軍機逼近，空軍派出戰機升空警戒，皆視他國軍機機種、武裝，決定我方應派遣軍機數量、武裝配置。

有退役將領認為，「防空識別區」和「領空」概念不同，前者為各國之間默契，針對進入該區域的飛行器進行辨識，如他國軍機進入該區域，國軍應在不至於擦槍走火的基調上，進行適當處置。

民進黨立委蔡適應認為，國軍做法應「維持現況」，不應升高兩岸衝突，且藉由類似機會，也可訓練我方戰備能力，並提醒國軍，外患可能隨時發生，不該安逸。