獵雷艦若解約 恐影響成軍時程

2017-08-10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄地檢署檢察官昨指揮調查局南機站、高雄、台南市調處等上百名調查員，搜索承包海軍六艘「獵雷艦」標案的慶富造船公司等多個處所，查扣大批公司資料、帳冊漏夜過濾帳戶金流，是否和慶富承攬海軍新一代獵雷艦建造案有關，尚待釐清。海軍表示，盼此次調查釐清相關疑點，如真有違法、違約情事，將依合約解除契約，並循法律途徑向慶富求償。

軍方人士不諱言，一旦發生解約的情況，可能「砍掉重練」，難免會影響獵雷艦成軍時程。

海軍為籌獲六艘新一代獵雷艦，二○一三年推動「康平專案第二階段」，總金額約三百五十八億五千一百八十五萬餘元，計畫在二○二五年以前，籌獲六艘新型獵雷艦。慶富於二○一四年獲得此標案，除其中一艘在義大利製造外，其他五艘將在國內製造，未來將成我國新一代反制水雷的主力艦艇。

慶富風波不斷 曾被疑向港購聲納、金流異常

不過，慶富獲得獵雷艦標案之後風波不斷，媒體更在今年上半年起爆料，慶富為籌獲得聲納系統，疑似向香港公司簽訂聲納系統採購契約，有違反國防部「不允許大陸地區廠商或其產品或勞務參與」採購規定之虞。國民黨立委馬文君日前也質疑，慶富金流疑有不尋常流動，海軍參謀長李宗孝曾對此事回應，已經去函銀行及金管會了解此事，慶富也一概否認所有相關傳聞。

參謀總長李喜明（時任國防部副部長）今年四月在立法院，被民進黨立委羅致政問及獵雷艦採購案狀況時回應，海軍高度關切此案，也積極向慶富了解細節，海軍也「當然有做最壞情況的準備」，現階段依合約走，但也不諱言，如有相關狀況，難免會影響獵雷艦成軍時程。

據了解，如慶富真有違約情事，軍方可能依照該案執行狀況，評估後續處理方式。不過，如海軍依照「採購法」走上「解除契約」一途，亦有可能「砍掉重練」，但實際狀況仍待檢調調查、國軍評估後進行應處。