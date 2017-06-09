中國官員來台隱匿官職 我加強關注

2017-06-09

〔記者林良昇／台北報導〕中國阻礙台灣學者、官員赴中國交流，卻將矛頭指向台灣政府，有報導指控中國學者來台交流被政府單位緊盯，交流限縮。陸委會昨表示，不會刻意刁難，但對部分中國官員隱匿身分，或參加具特定「政治意涵」的活動，政府才會加以關注，中國刻意阻撓我方人員前往，才是阻礙兩岸交流。

陸委會昨舉行例行記者會，對於有媒體引述匿名中國學者說法，指來台交流被政府嚴審，甚至緊盯行程，陸委會副主委邱垂正澄清，政府正面看待兩岸交流，即使是對台灣政府發表不友善言論的學者，也不會刻意刁難或不准其來台。

陸委會：未限縮中方來台交流

邱垂正指出，二○一五年兩岸交流頻繁時，相關申請案件否准比率為七．九五％，今年一月至四月底，否准比率為八．一六％；相關訪台申請有高達九成以上同意，並無限縮。

邱垂正強調，去年五二○後，陸方各省級台辦官員來台已超過一百團次，但我部分學者、官員、海陸兩會人員卻不斷遭到阻礙，被以各種名義推遲或拒絕，甚至學術交流參訪也是如此，「陸方拒絕我方官員赴陸交流的做法，才是不利於兩岸交流的障礙。」

不過，邱垂正指出，政府對於四種特定類型的訪台申請案會加以關注，包含「刻意偽冒不實身分或隱匿官員身分」、「官員涉嫌嚴重違反人權」、「參加刻意辦理的高度政治意涵的分支活動」、「邀請單位集中於同一地址」等異常情況。

邱垂正舉例，有申請來台人士的本職為招商辦官員，卻刻意隱匿不填；也有官員申請參加在台舉辦之海峽論壇，具政治意涵的相關活動；移民署也曾發現，新北市新店區有多個民間團體申設在同一處，或由同一人擔任數個單位之理事長，以上情況都會被加以關注。