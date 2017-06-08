平衡兩岸軍力 我將向美爭取F-35

2017-06-08

軍方：研發飛彈 建構嚇阻戰力

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部公布年度中國軍力報告書，中國對台軍事威脅日增。對此，我軍方高層表示，我國已確定「重層嚇阻」、「國防自主」等政策目標，將按照既定計畫逐步執行，不會因中國打亂步調。另也正構思向美爭取先進軍備的清單，未來將透過「美台國防工業會議」等管道，向美國爭取F-35戰機，力求兩岸軍事平衡。

官員表示，中國解放軍在艦艇、戰機等雖如「下餃子」般增長，但並非全然針對台灣而來；台灣建軍目的並非求戰，而是盼維護和平，但為維持軍事平衡，仍會積極研發飛彈，推動國造潛艦，建構嚇阻戰力。

另外，國防部規劃最快七月向美國提出軍購需求，官員表示，清單仍在研議中，但將盡力爭取F-35戰機，另也會透過「美台國防工業會議」等管道，向美方適時、適度表達需求。

民進黨立委羅致政認為，中國軍力提升已是趨勢，成長幅度也可預期，面對兩岸軍力失衡，軍方應強調不對稱作戰與嚇阻能量，因此，我國應取得可打擊對手的飛彈，以及具匿蹤性、不對稱戰力的潛艦。美方對於我國發展嚇阻戰力扮演重要、不可或缺的角色，應提供我方協助。

學者籲國防預算達ＧＤＰ三％

國民黨立委馬文君則呼籲，面對中國國防預算增加、資源投入規模與軍備持續進步，以及台灣外購軍備不易的情況，政府應先透過外交管道，降低兩岸衝突。另外，中科院應繼續研發各項攻擊性、防禦性飛彈，這會是短期內比較有利的建軍選項。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，政府除長期推動機、艦國造外，不只要思考如何防衛台灣，而應構想「如中國發動攻擊，我們可以傷害他」。因此我國應發展嚇阻性武器，並以「打得遠、打得準」為原則。

至於兩岸國防預算差距不斷拉大，董立文認為，國家財政應平衡考慮，短期內大幅成長的可能性並不存在，國防預算應穩定成長，最終達到ＧＤＰ三％的目標。