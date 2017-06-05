台版神盾艦 加長又變大

2017-06-05

強化防空反艦戰力

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍計畫建造的「台灣版神盾艦」，也就是「新一代巡防艦」，將會加長又變大，軍方官員透露，「新一代巡防艦」由於要容納中科院自製的相列雷達以及多種類的武器系統，艦身長度將會拉長到一三八公尺，艦身加寬為十六．五公尺，軍艦噸數（排水量）也會增為四千五百噸以上。

噸數可能放大到五千二百噸

官員指出，中科院研製的「艦載四面相列雷達」，體積稍微大了一些，若無法有效縮減體積，「新一代巡防艦」的載台相對就要放大，才能容納自製的相列雷達系統，預估「新一代巡防艦」最終定案的噸數，有可能會放大到五千二百噸左右。

官員說，「新一代巡防艦」案目前還在合約設計階段，因此相關規格會依據海軍的需求、中科院研製系統的能力等，再進行局部的調整，明年底之前，「新一代巡防艦」的規格才會定案。

搭載中科院四面相列雷達

軍方對「新一代巡防艦」的規劃，是希望具有強大的防空及反艦戰力，艦上搭配的相列雷達，有效偵蒐距離可達三百公里，艦上將配置垂直發射系統，並搭配中科院自製的艦射型天弓三型防空飛彈（海弓三）、雄二以及雄三反艦飛彈、取代方陣快砲的「海劍羚」短程防空飛彈，艦砲採用新式七六快砲等。

為因應台海作戰需要，軍方計畫打造六至十艘「新一代巡防艦」，艦上將配備有中科院自研自製的相列雷達系統，也因此軍方內部稱其為「台灣版神盾艦」。

熟知此案的軍方官員表示，「新一代巡防艦」案共分三個階段進行，在今年及明年是第一階段「合約設計階段」，預算經費為四九二九萬元；第二階段則為原型艦（一艘）生產，預算要視搭配的偵蒐及武器系統而定，期程為二○一九年至二○二一年；第三階段則是分批量產階段，需視原型艦各項作戰測試是否符合海軍需求再調整。

配備海弓三、雄三飛彈

海軍在去年公布的國艦國造計畫中，對「新一代巡防艦」的規格提出初步數據，艦身長度一三五公尺、艦寬十五公尺，噸數約為四千噸；海軍日前針對此計畫在高雄舉行第一次邀商說明會，官員透露，在規格方面，軍方已有微調，艦身長度由原本的一三五公尺拉長為一三八公尺，艦寬也由原本的十五公尺放寬為十六．五公尺，軍艦噸位則由原本的四千噸放大為四千五百噸以上。「新一代巡防艦」噸位數未來由四千噸級升級為五千噸級的可能性相當高。