星期專論》別讓惡魔偷走了靈魂

2017-06-04

◎王美琇

我們的先祖先輩不是這樣教導我們的。我們看著他們的背長大，讀著他們以鮮血譜成的生命詩篇，讓我們學會了什麼叫做「反抗」。

問一個簡單問題。如果有人把你逼到牆角，請問你的反應是什麼？是逆來順受，抱著頭讓對方拳打腳踢到遍體鱗傷？還是站起來正面反擊，即使自己可能受傷，但對方肯定也不得好過？我相信前輩會告訴我們：站起來反抗到底吧！

小國不必然是弱者

每年的ＷＨＡ不斷重複「台灣被中國踐踏」的戲碼；再加上這些年來中國持續在國際上封殺台灣、羞辱體育選手和影視工作者、濫捕台灣公民等惡霸作風，已經嚴重斲喪台灣人民的自尊心和國家尊嚴。如果一個民族長期被踐踏和羞辱，對國家的底力和長遠發展將造成無法彌補的傷害，絕對不能等閒視之。

蔡政府今年在世衛的表現雖稍有進步，衛福部長和代表團的場外抗議和進行雙邊會談，多少彌補了台灣所受到的傷害；但我必須說，以一個國家而言，以台灣被中國羞辱殆盡的狀態而言，我們所展現的反抗能量還是非常不夠。

有句話說：「弱者總是會招致欺虐。強者永遠都會獵捕弱者。」台灣雖是小國，但不必然成為弱者。反抗的手段未必都是非理性的，也可以是經過非常理性的算計和戰略規劃。

台灣的選擇可以很多，只是我們被別人所劃定的「紅線」以及自我設限給框限住了。我們在紅線內不斷原地打轉，努力嘗試做一個守規矩的好學生，期待中國的「善意對待或回應」，結果不但一再失去凝聚國內外更大反抗能量的絕佳機會，而且更助長了惡霸的氣燄和永無止境的欺壓，讓國家陷入進退失據的困境。

話說回來，我們可以做些什麼來改變惡劣現狀？

讓台灣聲音極大化

請再想想：每個人都有優點和缺點，更重要的是弱點。放在國家亦然。影響台灣生存發展最大的是中國，中國對台灣而言最大的弱點是什麼？是他們最痛恨的「台獨」以及大國的面子。台灣被中國霸凌的事實比比皆是，我們所應該做的就是利用適當時機──把中國欺壓台灣、壓迫人權的惡形惡狀以及霸權擴張的野心公諸於世，盡一切力量在國際媒體宣揚「中國惡跡」讓全世界都知道。

我們必須藉由一次又一次的國際宣傳呼朋引伴，擴大結盟國際上更大的民主力量來支持台灣。這些工作不僅政府應該積極做，海內外台灣人也可以共襄盛舉。我們應儘量在國際重要媒體發聲，也可集資買廣告，讓台灣人的聲音在世界舞台上極大化。讓台灣極大化，而不是銷聲匿跡。

再來，如果我是蔡英文總統，我會將駐外單位一次十個單位一起正名「台灣」，以此來逼中國上談判桌；如果他們無動於衷，我們再來十個單位正名，以此類推，直到中國願意上談判桌為止。我們不願和中國為敵，只是要請他們上談判桌，一起討論台灣問題的解決方案。

美國也許會跳起來責問：你們是要挑釁、成為麻煩製造者嗎？台灣政府或ＦＡＰＡ組織可以告訴美國：台灣從來都不是麻煩製造者，挑釁者和麻煩製造者一直以來就是中國，台灣只是要「求生存」而已。台灣是第一島鏈的咽喉，如果被中國拿下，第二島鏈咽喉的關島必岌岌可危；一旦中國勢力進入太平洋，美國極有可能被迫退出太平洋。這是台灣最重要的戰略價值。

而且，美國電影和文化也一再告訴我們：當你被逼到牆角時，就要站起來反抗到底，絕不能坐以待斃。被迫害者一定要反抗，只有經由一再的反抗，才能爭取到被剝奪的應有權利。女性投票權和黑人民權運動等皆是。

中國對台灣步步進逼和全面封殺，在國際上不斷改變現狀，我們不能再畫地自限「維持現狀」。當別人對我們畫紅線，我們就要想盡辦法「開始移動紅線」；當別人設框框把我們關進裡面，我們就竭盡所能將框架一條一條拆掉，讓被囚禁的台灣飛出鳥籠；當別人把我們逼到牆角、讓我們活不下去，我們就要站起來強力反擊，讓對方勢必付出慘痛的代價。

奮起展開全面反擊

小說家卡謬說：「反抗是我們的歷史現實，除非逃避現實，否則我們就必須在反抗裡找到我們的價值。」

我們堅信，自由、民主、人權、法治等普世價值是我們的核心價值；我們堅信，台灣人有權在世界上得到更公平的對待；我們更堅信，以台灣之名的新國家必定會在世界舞台上贏得更多的尊重。然而這一切，都必須從我們自身做起；尤其是國家領導人和政治菁英們，請從逆轉腦袋開始。

如果不敢跨出一步，我們就會一直原地踏步；害怕失敗而不敢勇於嘗試和突破，就永遠沒有成功的機會。

台灣人需要一場內在革命，一場有關尊嚴、自信、勇氣和追求真實的內在革命。我深信無論國家大小，擁有偉大靈魂的民族，才能夠建立一個偉大的國家。

台灣人啊，千萬別讓惡魔偷走了靈魂！奮起吧！全面展開反擊，奪回我們應有的權利和尊嚴，讓全世界都知道：台灣雖小卻是一個值得尊敬的國家！（作者為專欄作家）