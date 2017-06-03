洩密案開庭》馬辯行政特權 檢批曲解誤導

2017-06-03

〔記者張文川、溫于德／台北報導〕台北地院昨開庭審理前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案，檢、辯針對大法官釋字五八五號的「總統行政特權」展開論戰，馬英九主張釋字五八五號已闡釋總統是最高行政首長，可決定公開包括犯罪偵查在內的資訊；但公訴檢察官反駁，釋字六二七號已界定，行政特權僅限於國安、國防、外交機密，不包括個案偵查秘密，否則就間接創設總統的強制處分權，「這是我們要的法治嗎？ 」

馬：總統可決定是否公開資訊

馬英九主張，釋字五八五號具體闡釋了總統身為最高行政首長，具有「行政特權」的概念，意即總統有權拒絕立法院、監察院調閱特定文件或索取特定資訊，總統也可以決定是否對外公開國安、國防、外交與犯罪偵查等資訊。

馬還主張，只是被動接收黃世銘向他透露案情，並未指揮、干涉個案，黃世銘應有權向最高行政首長總統報告案情，北檢應撤回對他的起訴，最高檢也應替黃世銘提起非常上訴，還其清白。

檢：應符權力分立與制衡原則

蒞庭檢察官江貞諭反擊指出，馬英九誤導案情焦點，辯說他沒有干涉、指揮案情，但全案焦點應是馬洩漏偵查秘密，何況馬確實有指示黃世銘向江宜樺彙報案情，使黃世銘另起向江洩密的犯意。

江說，若檢察總長可以向總統報告偵查內容，那麼，前調查局長葉盛茂當年向陳水扁報告偵查中的洗錢資訊，為什麼會被判刑定讞？是否也該為葉提起非常上訴？

檢察官梁光宗補充，若總統有洩漏偵查秘密的行政特權，則黃世銘為何會被判有罪確定？釋字六二七號已明白指出，總統行使行政特權時，應符合權力分立與制衡原則，並非「絕對特權」，且界定行政特權權力範圍，僅限於國家安全、國防、外交機密，不及於司法；如果總統的行政特權及於司法與偵查，就可以透過當事人聲請的偵查令狀，直接伸手獲取當事人的資訊，等於間接創設了總統的強制處分權，「這是我們要的法治嗎？」

馬英九另提到最高行政法院九十八年三三七八號裁定主張，總統公開正在進行中的犯罪偵查資訊，屬「國家行為」或「統治行為」，應予尊重；梁光宗認為，這項裁定是在談總統核定或註銷機密案件的權限，此件洩密案無關機密的註銷或核定，馬僅擷取裁定中的部分語意，顯是誤導。