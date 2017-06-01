促中委延選 國民黨中常委嗆告黨中央

2017-06-01

黨中央稱 選舉時程依慣例舉行

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席當選人吳敦義與現任主席洪秀柱日前達成提前交接的共識，吳陣營打算將原訂八月廿日召開的全代會提前至七月初舉行，中央委員、中常委選舉如期分別在七月八日、廿九日舉行投票，但最近廿餘位挺吳派中常委主張依黨章規定全代會應在二個月前公告，時間最快也要八月上旬才能召開，且兩項選舉必須修正公告延後辦理，這項變化已使吳、洪提前交接的可能性大幅降低。

吳敦義：依章行事

據了解，李德維等廿二位中常委為此曾在端午節連續假期中，與吳敦義溝通此事，吳未多表意見，只說「依章行事」，而吳敦義黨權交接小組成員、中常委姚江臨，也完全支持這項主張，認為中委、中常委選舉應延期至全代會後辦理，至於全代會是否如期八月廿日舉行，或提前至八月上旬舉行，吳陣營沒有意見。

黨內評估，如此一來提前交接已無多大意義，因此最後很可能依原計畫於八月廿日召開全代會。

全代會早不了 交接難提前

國民黨中央原公告的選舉期程，六月十四日就要「公布提名中央委員候選人名單」，由於依規定，黨主席可提名二百一十名候選人，李德維等中常委原打算在昨日中常會連署提案延後選舉期程，未料洪秀柱使出停開中常會這一招，李德維等人揚言，如果黨中央再不處理延後選舉案，將到法院針對選舉公告提出凍結的假處分要求。

這些中常委昨還到召開常會的國民黨中山廳集結，自行在簽到簿「簽到」，同時在現場發表一份「二十二位中央常務委員共同聲明」，痛批黨中央。

聲明中指出，這次國民黨中央委員與中常委選舉時程，明顯違反國民黨黨章與中央委員選舉辦法，影響所有黨員與黨代表的權益甚巨，甚至影響選舉效力，黨中央必須面對問題，按規定召開中常會並立即修正缺失。

國民黨中央昨天則拿出第十七屆中常會會議紀錄佐證，強調中常委提出的相關疑義，早在九十八年中常會都已釋疑解決，廿屆選舉規劃完全是延續十八、十九屆的選務做法。對於中常委揚言提告，黨內人士說，到法院把問題說清楚也並非不可以，只是這樣對黨的形象不好。

他同時指出，下週三常會應該不至於再度停開。至於能否抵擋得住這些中常委的多數優勢，依照原規劃期程辦理選舉？他坦言，恐怕不太樂觀。

李德維等中常委認為，根據「中央委員選舉辦法」，中央委員候選人名單應由全代會的大會主席團公告，因此原已公告的中央委員、中常委選舉時間，明顯違反規定。

黨內人士則說，九十八年七月一日召開的第十七屆第一七二次中常會，組發會已就此提出解釋，黨章明定權力機關在全代會閉會期間為中央委員會，中央委員會閉會期間由中常會執行職務，加上黨主席「綜理全黨黨務」，因此中央委員候選人名單公告程序，由黨主席逕行公告，符合黨章規定意旨。