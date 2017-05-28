首例！教部退休督學 以年改為由申請復職

2017-05-28

銓敘部：退休已無職缺 無法直接復職

〔記者林曉雲、黃邦平、周敏鴻、李欣芳／綜合報導〕奇特！教育部簡任十二職等督學退休快五年，轉任新生醫專助理教授的翁榮銅，以年金改革將導致他的月退金減少，且可能影響他在私校教書為由，近日向教育部提出「復職申請」，希望回鍋教育部任公務員。教育部次長林騰蛟昨表示，依規定，只有被停職或留職停薪才有復職，退休已無職缺，應無法復職。

不過，受年金改革影響，教育部服務三、四十年達退休年資的一級主管及公務員，多決定暫不退休、繼續撐著。

總統府年金改革委員會副召集人林萬億回應表示，退休後依規定不能再復職，何況職位通常已被人頂替，至於教育部部分一級主管決定暫不退休，這是個人選擇的問題。

記者多次聯絡翁榮銅，但翁未接手機也沒回電；新生醫專表示，不知道翁榮銅申請「回任」，因為聯繫不上，不知道他的想法，無法代他發言。

翁榮銅曾任職國教司、技職司、社教司、總務司，曾獲頒三等教育文化獎章。翁榮銅在一○一年八月達到月退資格即提前退休，退休後即轉入新生醫專幼保科擔任助理教授迄今。

翁榮銅主張他退休時，距離屆齡退休還有十多年，今年五月接到年金改革通知書後，為了響應政府六十五歲屆齡退休的政策，因此決定申請復職，希望繼續在教育部工作到屆齡退休，應可再任公務員七、八年。

翁員：憂年改砍月退、無法在私校任教

據了解，翁榮銅聲稱他的月退金四萬多元，加上新生醫專助理教授的薪水，雖是領雙薪，但需支付小孩在國外讀研究所的費用，如果年金改革之後，月退金只有三萬多元，退休公務員可能還無法在私校教書，為了支付生活正常所需，才會申請復職回任退休前的督學一職。

林騰蛟表示，此案是首例，教育部人事處已函詢銓敘部的意見，復職是要有職缺才可回任，退休已無職缺，應無法復職。

銓敘部表示，依照現行規範，退休後無法直接復職，但若符合任用規定，用人機關也同意下，透過甄選可以「再任」公職，不過薪酬若超過法定標準，月退休金必須停止支領。