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紅十字總會提行政訴訟 被駁回

2017-05-26

〔記者黃欣柏、陳炳宏／台北報導〕立法院去年廢止已施行超過一甲子的「中華民國紅十字會法」後，紅十字總會擔心法人資格與紅十字會名稱受影響，向台北高等行政法院提起「預防性不作為」訴訟，但北高行認定紅十字總會只是回歸「人民團體法」規範，未受到立即性危害，昨將全案駁回，仍可上訴。

紅十字總會昨對判決表達「遺憾與無奈」，但未表示是否要上訴。

據悉，紅十字總會提出的「預防性不作為」訴訟包含三個訴求，一是確保內政部在廢專法後不能撤銷「中華民國紅十字會」的人民團體立案登記；二是確保內政部在判決確定前不能撤銷其法人資格或要求其解散；三是要求內政部不得讓其他單位或民眾申請「中華民國紅十字會」或「台灣紅十字會」等類似名稱。

但合議庭認為，即使紅十字會專法被廢，紅十字會本身仍是獲准立案的人民團體，依照人團法規定，只要沒有違反法令、章程或妨害公益，內政部就無從廢止其立案許可，目前也看不出紅十字會有被廢止的立即危害。

至於防止他人使用紅十字會名稱，合議庭認為，內政部對此本就會謹慎審查，不會因專法廢除就不保護紅十字會的權利，加上目前沒有事證顯示內政部將許可其他團體使用紅十字會名稱，本案應無透過預防性不作為訴訟來排除重大損害的必要。

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  • 紅十字總會（資料照）

    紅十字總會（資料照）

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