黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產

2017-05-24

六月六日聽證 釐清半世紀前爭議

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會將於六月六日召開國發院土地案聽證會，釐清國民黨是否以無償或交易時顯不相當對價，向原地主葉中川取得國發院前中興山莊院區土地。黨產會公布調查報告指出，國民黨向葉家買地價金的十九萬一千元，遠低於葉中川認為合理價格的卅六萬四○○四元，僅佔該金額五十二．五％。

黨產會：地主出價被國民黨打對折

黨產會發言人施錦芳昨受訪直指，「這是國民黨用顯不相當價格，在威權體制下強取人民財產。」

黨產會調查指出，國民黨成立之革實院曾於一九五四年向葉家承租土地，但一九五六年在未經葉家同意下，將葉家土地轉租予國民黨中央委員會，國民黨長達四年未向葉家繳納租金，雙方爆發爭執；葉中川五度向國民黨要求償還積欠的四年租金並訂立租約，但未獲國民黨回應。

直至一九六一年七月，葉中川再向國民黨提申請書，表明若不訂定租約，願以每坪二百元售予國民黨，雙方最終於一九六二年簽訂買賣契約，國民黨以十九萬一千一百元，取得面積一八二○．○二坪土地，並於一九六四年完成土地移轉予國民黨中央委員會。

不過，國發院土地買賣契約與土地所有權登記過程，葉家之後主張無效，並於二○○六年提告。葉家指控，葉中川簽訂該契約是受國民黨脅迫，且國民黨中央委員會非法人，不得為契約當事人，契約應無效；且國民黨最後只付一萬九千一百元的支票並提存於法院，因葉中川不願收受，迄今未去法院具領，等於未領到一毛錢。

黨產會報告指出，對照葉中川提交給國民黨申請書所言，若國民黨有意承購土地，以一坪二百元計算，土地買賣價金應達卅六萬四○○四元，但實際契約價金卻只有十九萬一千一百元，等於每坪單價約一○五元，僅佔葉中川認為合理價格的五十二．五％。

然而，報告指出，黨產會函詢台北市政府地政局與北市稅捐稽徵處後，對於土地移轉登記書所載「法定價值」與「移轉價值」，兩局處皆表示無資料可查。意即無法確定當時土地的市價。

施錦芳對此表示，聽證會當天最重要的是，請葉中川的兒子葉頌仁將當初土地買賣與簽約過程講清楚，葉頌仁從小就陪伴父親針對此案到處陳情，因此對葉中川所交代的事情很清楚，這次是站在法定繼承人立場，替他父親主張權益。

由於國民黨已於二○○五年將國發院土地賣給元利建設，黨產會此次也邀元利建設以利害關係人身分出席聽證會。