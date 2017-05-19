柯建銘：司改結論 立院不會照單全收

2017-05-19

〔記者曾韋禎／台北報導〕司改國是會議陸續拋出具有爭議性的議題，立法院民進黨團總召柯建銘昨砲轟，司改國是會議搞不清楚人民的需要、優先緩急，更無視立法院的複雜度，到時候就算有結論，立法院也不可能照單全收。

立法院司法及法制委員會昨處理司法院的預算解凍案。國民黨立委吳志揚詢問，第二分組在四月廿四日決議，終審法院的法官須由總統圈選後任命，蔡英文總統事前是否知情？

司院：終審法官遴選決議 總統事先不知

司法院秘書長呂太郎答覆，這個決議與總統完全無關，她事前不會知情；相關資料會送到總統府司改國是會議，府方負責會議的人員是否知情，他不知道。

吳志揚質疑，這牽扯到總統職權的變動，怎不知會與徵詢總統意見？

呂太郎解釋，司改國是會議是希望各界提出各種建言，總統沒有干預、運作討論。他坦言，對於社會的反應會這麼差，有點意外。

柯建銘強調，司法改革最重要的目的，應該要回應人民對司法的信任；現在議題這麼多，完全分不清楚優先緩急，更沒考慮到立法院的複雜度，結果不幸的事就發生了。

他舉例說，光釋字七三七號如此簡單、明確的一件事，只是認定限制羈押被告律師閱卷違憲，應於一年內修正；結果竟然在立法院處理了好幾個月，直到快失效前幾天才完成三讀。這是因為法官有法官的意見、檢察官有檢察官的看法，雙方僵持不下；送進立法院後，又有律師、民團的意見。

他批評，司改國是會議決議通過的每一件案子，都複雜無比；至今最大的敗筆，就是終審法官遴選的問題，除了要總統圈選外，還要找立委參與遴選委員會，這是陷總統與立委於不義。

柯建銘強調，就算未來司改國是會議送出一堆議題，立法院也不會照單全收。