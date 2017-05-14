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蔡英文：年改若成功 台灣民主就成功

2017-05-14

〔記者李欣芳／台北報導〕來自全國卅八所學校的高中生代表，昨與蔡英文總統面對面座談，關心時事的高中生提問，過去一年有關年金改革、婚姻平權、勞工抗爭等爭議，反對與批評聲浪不斷，總統以何種態度面對？

年改社會共識越來越強

蔡總統特別說明年金改革的必要性，她說，在一次又一次的社會動員、溝通與相互批評過程中，年改的社會共識反而越來越強，今天台灣社會認為年改勢必要進行，「如果有一天，年金改革成功了，我覺得是台灣民主的成功！」

總統說，過去一年大家如果關心時事，會覺得好像街頭很熱鬧，政府在進行的是對台灣非常重要的年金改革工程，如果不改革，不但年金無法繼續維持下去，下個世代要負擔更多，可能沒有退休金可領。

不過，她說，台灣社會的認知非常清楚，年金一定要改革，任何改革都會對一些人既有的利益造成影響，無可避免地一定會出來反抗，政府也會替受影響的人設計過渡期，不至於讓他們生活沒辦法繼續，而在一連串事件後，回過頭來看，台灣民主是越來越成熟，越來越可期待。

開放提問時，學生們普遍關心當前教育與青年就業的問題，總統則說明，政府的青年教育與就業儲蓄帳戶，可讓青年所學與工作有更好的接軌。

蔡總統在回應有學生盼加開澎湖班機以解決當地醫療需求時透露說，由於找不到願意在澎湖長期服務的醫生，政府未來可能提供獎學金給澎湖年輕人，讓年輕人接受醫學教育，再由大型醫院派到澎湖長駐，偏遠地區醫療不足的問題不只澎湖，還有她的家鄉屏東恆春，將來希望透過這套制度找到醫生。

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  • 總統蔡英文13日出席與高中生面對面論壇，和學生做意見交流。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文13日出席與高中生面對面論壇，和學生做意見交流。（記者方賓照攝）

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