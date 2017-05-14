蔡英文：當總統滿辛苦 常被罵得承擔
〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統執政將屆滿一週年，昨向高中生坦言，「其實總統這工作還滿辛苦的」，沒有休假，要花很多時間思考、做決策，做事一定會被罵，做總統被罵更是很平常的事；她趁機向高中生說明政府推出前瞻基礎建設計畫的重要性，強調民主社會，政府若只做短期的政策與計畫，這個國家會倒！
總統這份工作 最能幫助人民實踐理想
今周刊昨舉辦「假如我是總統—小英總統與高中生面對面」論壇，蔡總統分享自己的經驗說：「當總統不一定是最理想的工作，但是這工作是最能幫助人實踐理想的工作」。
蔡英文說，做總統被罵是很平常的事，民進黨有一位大老常說，女生不能做總統、穿裙子的不能做總統，她當選總統後，有一天這位大老向她說，他這樣講是因為他捨不得看到一個女生每天在電視上、在報紙上被罵，「我可以理解他的心情，因為如果我爸還在的話，我爸也會反對」，但是這就是做總統的承擔。
前瞻計畫和五加二 在野時期就已構思
提及前瞻基礎建設計畫，蔡總統表示，台灣需要一個考慮長遠發展的政府。前瞻計畫和五加二產業計畫，都是民進黨在野黨時代，黨的智庫為國家未來做出來的政策想法，只是當時還沒為前瞻計畫整合取名。
蔡總統指出，民主社會中，政府的施政如果只做長期的施政計畫，那政府會倒，但如果政府只做短期的政策與計畫，那國家會倒。社會上很多人沒有耐心，常常要看眼前立即有效果的政策，但如果執政者只做短期的話，政府或許短期不會垮，但這個國家會垮！
她說，台灣每年春天缺水，夏天也有暴雨、淹水的問題。台灣不是沒有水，能否保存、調度這個水，這才是考驗政府面對水的問題；此外，城鄉發展嚴重失衡，都會區人口過度集中，造成高房價與生活品質的壓迫。
蔡總統表示，如果她是台下的高中生，會希望有一個政府認真來解決這個問題，當十年、廿年後，在座的大家要結婚成家買房，一定希望城市進步、產業轉型成功、城鄉發展均衡、跟得上世界數位發展潮流，這就是前瞻基礎建設計畫的目標。
對於執政將屆滿一週年，總統府規劃本週五由總統與媒體茶敘，說明近一年來各項改革政策的推動情形，五二○當天並未規劃總統發表談話。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 中了勒索病毒「WannaCry」 就連工程師都沒轍
- 悲傷母親節... 車停斜坡滑行翻覆 6歲兒摔出車身亡
- 宜蘭縣運開鑼 2700選手較勁
- 浪漫台三線 慢城南庄繡球花開
- 台版冠軍女兒 前跆拳金牌國手瑞芳開班
- 謝母恩 261人為母親行洗腳禮
- JLPGA保險之窗高球賽》先衰後盛 盧曉晴並列第4
- 創意書法「寫食」 小吃明信片吸睛
- 奇！24小時放送佛經 瀕死老荔枝樹活過來了
- 埃及中部地下墓穴 挖到17具木乃伊
- 法官見解分歧 馬應負最大責任
- 日媒：金正男遇刺前 曾會美情報人士
- 自由廣場》觀察員 副會員
- 鋒面南移 中部以北雨勢趨緩
- 謠言終結站》 避孕藥洗頭可生髮？ 小心「女性化」
- 拔官風波 川普、柯米隔空交火
- 鼓勵以租代買 台大校園推雪莉單車
- 大戰紅人17局 巨人波西再見轟
- 方宥心主動獻身 傅子純心急扒衣
- 自由廣場》大家可以這樣守護房思琪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT supporters vent their frustrations
- 馬德里網賽 納達爾擊敗喬科維奇晉決賽
- 殺人未判死 總統任內惦惦
- 兒回家過母親節 柯媽笑不攏嘴
- 殷仔拚本週復出 尬太空人或道奇
- 醉漢摔落5公尺大排 奇蹟無傷睡得香
- 關之琳披睡袍跑趴 白白黏兒放風快閃
- 鐵道迷的「前瞻計畫」 重現台糖巡道車
- 修女如母顧貧弱 關山人獻上康乃馨
- 火箭教頭允輪休 哈登先跑夜店放鬆
- 袁艾菲不認愛肌肉男 擔心嫁不掉
- T-ARA最後合體 強忍眼淚
- 林明禎失聯帥父10年 17年僅見1次
- 一帶一路論壇前夕 中國嚴控股市
- 交談必錄 川普習性
- 「為媽媽洗腳」 乾阿嬤現身好驚喜
- 一帶一路消風 西方參與亞投行意願低
- 【愛的感謝狀】 母親也是一座山
- 白宮發言人疑下個被鍘 成為藝人模仿對象
標題：蔡英文：當總統滿辛苦 常被罵得承擔
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email