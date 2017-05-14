蔡英文：當總統滿辛苦 常被罵得承擔

2017-05-14

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統執政將屆滿一週年，昨向高中生坦言，「其實總統這工作還滿辛苦的」，沒有休假，要花很多時間思考、做決策，做事一定會被罵，做總統被罵更是很平常的事；她趁機向高中生說明政府推出前瞻基礎建設計畫的重要性，強調民主社會，政府若只做短期的政策與計畫，這個國家會倒！

總統這份工作 最能幫助人民實踐理想

今周刊昨舉辦「假如我是總統—小英總統與高中生面對面」論壇，蔡總統分享自己的經驗說：「當總統不一定是最理想的工作，但是這工作是最能幫助人實踐理想的工作」。

蔡英文說，做總統被罵是很平常的事，民進黨有一位大老常說，女生不能做總統、穿裙子的不能做總統，她當選總統後，有一天這位大老向她說，他這樣講是因為他捨不得看到一個女生每天在電視上、在報紙上被罵，「我可以理解他的心情，因為如果我爸還在的話，我爸也會反對」，但是這就是做總統的承擔。

前瞻計畫和五加二 在野時期就已構思

提及前瞻基礎建設計畫，蔡總統表示，台灣需要一個考慮長遠發展的政府。前瞻計畫和五加二產業計畫，都是民進黨在野黨時代，黨的智庫為國家未來做出來的政策想法，只是當時還沒為前瞻計畫整合取名。

蔡總統指出，民主社會中，政府的施政如果只做長期的施政計畫，那政府會倒，但如果政府只做短期的政策與計畫，那國家會倒。社會上很多人沒有耐心，常常要看眼前立即有效果的政策，但如果執政者只做短期的話，政府或許短期不會垮，但這個國家會垮！

她說，台灣每年春天缺水，夏天也有暴雨、淹水的問題。台灣不是沒有水，能否保存、調度這個水，這才是考驗政府面對水的問題；此外，城鄉發展嚴重失衡，都會區人口過度集中，造成高房價與生活品質的壓迫。

蔡總統表示，如果她是台下的高中生，會希望有一個政府認真來解決這個問題，當十年、廿年後，在座的大家要結婚成家買房，一定希望城市進步、產業轉型成功、城鄉發展均衡、跟得上世界數位發展潮流，這就是前瞻基礎建設計畫的目標。

對於執政將屆滿一週年，總統府規劃本週五由總統與媒體茶敘，說明近一年來各項改革政策的推動情形，五二○當天並未規劃總統發表談話。