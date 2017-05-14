| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓今晨試射導彈 墜入日本海 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 政治

蔡英文：當總統滿辛苦 常被罵得承擔

2017-05-14

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統執政將屆滿一週年，昨向高中生坦言，「其實總統這工作還滿辛苦的」，沒有休假，要花很多時間思考、做決策，做事一定會被罵，做總統被罵更是很平常的事；她趁機向高中生說明政府推出前瞻基礎建設計畫的重要性，強調民主社會，政府若只做短期的政策與計畫，這個國家會倒！

總統這份工作 最能幫助人民實踐理想

今周刊昨舉辦「假如我是總統—小英總統與高中生面對面」論壇，蔡總統分享自己的經驗說：「當總統不一定是最理想的工作，但是這工作是最能幫助人實踐理想的工作」。

蔡英文說，做總統被罵是很平常的事，民進黨有一位大老常說，女生不能做總統、穿裙子的不能做總統，她當選總統後，有一天這位大老向她說，他這樣講是因為他捨不得看到一個女生每天在電視上、在報紙上被罵，「我可以理解他的心情，因為如果我爸還在的話，我爸也會反對」，但是這就是做總統的承擔。

前瞻計畫和五加二 在野時期就已構思

提及前瞻基礎建設計畫，蔡總統表示，台灣需要一個考慮長遠發展的政府。前瞻計畫和五加二產業計畫，都是民進黨在野黨時代，黨的智庫為國家未來做出來的政策想法，只是當時還沒為前瞻計畫整合取名。

蔡總統指出，民主社會中，政府的施政如果只做長期的施政計畫，那政府會倒，但如果政府只做短期的政策與計畫，那國家會倒。社會上很多人沒有耐心，常常要看眼前立即有效果的政策，但如果執政者只做短期的話，政府或許短期不會垮，但這個國家會垮！

她說，台灣每年春天缺水，夏天也有暴雨、淹水的問題。台灣不是沒有水，能否保存、調度這個水，這才是考驗政府面對水的問題；此外，城鄉發展嚴重失衡，都會區人口過度集中，造成高房價與生活品質的壓迫。

蔡總統表示，如果她是台下的高中生，會希望有一個政府認真來解決這個問題，當十年、廿年後，在座的大家要結婚成家買房，一定希望城市進步、產業轉型成功、城鄉發展均衡、跟得上世界數位發展潮流，這就是前瞻基礎建設計畫的目標。

對於執政將屆滿一週年，總統府規劃本週五由總統與媒體茶敘，說明近一年來各項改革政策的推動情形，五二○當天並未規劃總統發表談話。

廣告
  • 總統蔡英文昨天出席與高中生面對面論壇，趁機說明前瞻基礎建設計畫的重要性，強調政府若只做短期的政策與計畫，這個國家會倒！（記者方賓照攝）

    總統蔡英文昨天出席與高中生面對面論壇，趁機說明前瞻基礎建設計畫的重要性，強調政府若只做短期的政策與計畫，這個國家會倒！（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 五加二 前瞻基礎建設計畫 總統府 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：蔡英文：當總統滿辛苦 常被罵得承擔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.