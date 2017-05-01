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輔大：蔣銅像退出校園

2017-05-01

〔記者李雅雯／新北報導〕輔仁大學校園內的蔣介石銅像，每逢二二八前夕就屢成抗爭焦點，今年二二八凌晨還曾被十餘名學生及校外人士「突襲」，銅像左足被砂輪機切鋸受損，校方前天卸除銅像，交由廠商執行修復作業，並規劃修復後送往桃園市兩蔣文化園區，不會再送回校園內。

將送桃園兩蔣園區安置

抗議團體、學生主張，把銅像趕出校園是「轉型正義」的具體行動，校方則多以「毀損校園公物」處理；近年蔣介石銅像處在破壞、復原、再破壞、再復原的循環中，如今校方決定中斷這樣的循環。

輔大公共事務室主任吳紀美說，四月份各學院院長、師生、職員等代表出席的發展委員會會議，決議蔣銅像修復後送往兩蔣文化園區，並已在廿九日完成銅像卸除作業。

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  • 輔仁大學利瑪竇大樓旁廣場上的蔣中正銅像，校方已完成拆除作業。（記者李雅雯攝）

    輔仁大學利瑪竇大樓旁廣場上的蔣中正銅像，校方已完成拆除作業。（記者李雅雯攝）

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