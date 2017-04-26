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2026交機66架 國造高教機簽約

2017-04-26

〔記者李容萍／桃園報導〕國家中山科學研究院與漢翔公司配合國機國造計畫啟動，執行「空軍新式高教機」期程，昨舉辦「空軍新式高教機」簽約儀式暨北部場次招商說明會，國防部長、中科院董事長馮世寬表示，在國防自主政策下，「國機國造」正是航空業界最好的機會，透過這次簽約，以產業界發展為前瞻考量，為國家經濟帶來發展，期許新式高教機可以如期如質完成。中科院副院長馬萬鈞表示，預計二○二六年完成六十六架全數交機。

馮世寬與桃園市長鄭文燦、經濟部政務次長沈榮津等人昨天出席致詞後，由中科院院長張冠群與漢翔董事長廖榮鑫進行簽約，中科院並就國機國造整體發展規劃進行簡報，以及漢翔公司針對機體、發動機、系統件、五金扣件及地面輔助訓練系統等項目，舉辦招商說明及分組討論，擴大國內廠商參與，提升國內經濟效益。

中科院今明兩天還將分在台中、高雄舉辦中、南部地區招商說明會。

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  • 中科院院長張冠群（右）昨與漢翔公司董事長廖榮鑫（左）進行「空軍新式高教機」簽約。 （記者李容萍攝）

    中科院院長張冠群（右）昨與漢翔公司董事長廖榮鑫（左）進行「空軍新式高教機」簽約。 （記者李容萍攝）

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