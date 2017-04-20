吳出席餐會 挺洪派促查賄

2017-04-20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉再傳「賄聲賄影」？繼黨主席參選人詹啟賢日前宣稱黨內有賄選綁樁及具體價碼後，國民黨青年團總團長、中常委呂謦煒昨在中常會指出，最近獲得一段影片，內容疑似是「被大家稱為副總統的人士」在花蓮縣出席一場由被黨紀處分的花蓮縣議長賴進坤所舉辦的餐會活動，他不知道這樣的狀況，算不算是請客？涉不涉及賄選？是不是在綁樁？有沒有涉及不公正選舉的疑慮？

呂謦煒強調，根據黨內選舉公約規定，參選人不應參與黨代表聯誼餐會，餐會中很多人提到副總統凍蒜，如果有違反規定，請國民黨秘書長、考紀會、選監小組好好的立案調查，釐清疑慮，他相信「清者自清、濁者自濁」。

吳營︰應社團邀請出席 沒有餐敘

吳敦義陣營對此回應，當天吳敦義是應社團邀請，不是賴進坤主辦，現場沒有餐敘，而且吳敦義只待一會兒就離開。

吳敦義競選辦公室組織部執行長李哲華也說，現場有人喊凍蒜是人之常情，就算洪秀柱到現場，也有一樣的反應；希望呂謦煒拿出青年團總團長的高度，不要沒證據就胡亂指控，當別人的馬前卒，格調如此之低，且一點常識也沒有。

呂謦煒說法也引來挺吳中常委江碩平質疑，呂應先把資料提供黨中央查證，確定後才對外公布，否則他也可對洪秀柱做出一些指控，但這對黨傷害太大。

國民黨代理主席林政則回應，六位參選人競爭激烈，呼籲大家不要互相攻擊。他支持江碩平的說法，凡屬疑似爭議，還是先由黨中央調查確定後再對外發布，可能會比較好一點，對參選人也比較公平。