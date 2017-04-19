快訊健康保健室 智能生活體驗
日本李友會 緊急募款修銅像
2017-04-19
〔駐日特派員張茂森／東京十八日報導〕日本「李登輝之友會」今天向日本各地分會及相關人士發出緊急募款通知，目的是修復在烏山頭水庫遭「斷頭」的八田與一銅像。募款期間自今天起到本月廿七日，募集到的款項將由廿八日出發的「李登輝學校研修團」直接交給嘉南農田水利會。
日本「李友會」今天在「緊急募款」的信函中指出，在台南興建水庫造福嘉南平原六十萬台灣農民的日治時代日本技師八田與一，其位於烏山頭水庫的銅像十六日突遭極端反日親中的一對男女「斷頭」，這是「前所未聞最醜陋的事件」，「兇手」已遭台南警方逮捕，台南奇美博物館也提供銅像協助緊急修復作業。
日本「李友會」表示，對於八田遭破壞的銅像雖已著手做緊急修復工作，但將來還是要重新鑄造一座新銅像。同時，為防止類似事件再次發生，也必須設置監視器，做各種防範措施，「李友會」因此決定緊急募款，募集到的款項將由廿八日訪台的「李登輝學校研修團」交給嘉南農田水利會。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 也是尋求政治庇護！溫起鋒：我想來自由民主的台灣
- 反年改夜宿圍城 立法院外搭帳篷、就地躺下
- 司改會議分組決議 禁對弱勢者測謊
- 國民黨魁選舉》首輪過半 吳︰是目標 郝洪有信心
- 張向忠案 陸委會︰事實尚未釐清
網友回應
熱門新聞
- 隨機殺老翁還放臉書！ 男子與警追逐後自盡
- 教授上按摩店找「雙飛」 拒不給錢遭控性侵
- 彰縣》抗極端氣候 葡萄溫室暴增
- 2「大力」水手 殷仔今防挨轟
- 貴客駕到 馬刺嗨奪2連勝
- 美最新評估 北韓疑有新型飛毛腿
- 墾丁珊瑚產卵 棘杯搶到頭香
- 反年金改革圍城 警方：午夜現場約616人
- 竹科奈米工程師 閩南舊厝開英式理髮店
- 小學生作業簿創意無限 網友：前途指日可待
- 少年離奇懸外牆後墜樓亡 屋內搜出2公斤毒品
- 國際現場》波音擬裁員305人
- 台灣府考棚遺址 比台灣府儒考棚還早
- 美石油產量料增加 世界油價走弱
- 連5場開轟平隊史 坦姆斯旅韓變神人
- 群創、夏普OLED技術展開合作
- 蘇智傑復出 蔗總交辦雙角色
- 死刑藥難取得 阿肯色州趕過期前處決
- myfone行動創作獎 祭出千萬扶值金
- 拾荒翁苦存仟元鈔 斷六截用膠帶黏
- 大王5局下也嚇到 「怎麼一直在跑」
- 〈美味教室〉soleil太陽派
- 〈徵文啟事〉不尊重的感覺
- 嘿咻高潮頭痛如雷擊 男多女2倍
- 新竹輕軌 林智堅：最快4年內動工
- 上回22警受傷 這回部署兩千警力
- 竹北議員、代表 明年選舉可能各增1席
- 森進一相見歡90歲鐵粉夫妻 「被當兒子疼」超感動
- 癌末籌沒醫藥費 向醫院請假行搶
- 仁義潭、蘭潭 趁旱清淤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Barricades outside legislature to stay
- 04/19 各報重點新聞一覽
- 豬哥亮病房散步 女兒們5月出國復工
- 扮騎士X因子 洛夫重振威風
- 路易莎+小農 專屬點心誘味蕾
- 《自由廣場》中華民國虧欠八田與一
- 全球高級車都靠它 巧新屏東廠將完工
- 洪榮宏要開唱 包偉銘忙作媒
- 年改大戰 國民黨拖字訣 民進黨籲理性
- 《自由廣場》《林保華專欄》對朝鮮以戰止戰？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日本李友會 緊急募款修銅像
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分