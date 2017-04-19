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日本李友會 緊急募款修銅像

2017-04-19

〔駐日特派員張茂森／東京十八日報導〕日本「李登輝之友會」今天向日本各地分會及相關人士發出緊急募款通知，目的是修復在烏山頭水庫遭「斷頭」的八田與一銅像。募款期間自今天起到本月廿七日，募集到的款項將由廿八日出發的「李登輝學校研修團」直接交給嘉南農田水利會。

日本「李友會」今天在「緊急募款」的信函中指出，在台南興建水庫造福嘉南平原六十萬台灣農民的日治時代日本技師八田與一，其位於烏山頭水庫的銅像十六日突遭極端反日親中的一對男女「斷頭」，這是「前所未聞最醜陋的事件」，「兇手」已遭台南警方逮捕，台南奇美博物館也提供銅像協助緊急修復作業。

日本「李友會」表示，對於八田遭破壞的銅像雖已著手做緊急修復工作，但將來還是要重新鑄造一座新銅像。同時，為防止類似事件再次發生，也必須設置監視器，做各種防範措施，「李友會」因此決定緊急募款，募集到的款項將由廿八日訪台的「李登輝學校研修團」交給嘉南農田水利會。

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