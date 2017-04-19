營救轉低調 李明哲家屬：鴨子划水

2017-04-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣非政府組織（ＮＧＯ）工作者李明哲遭中國關押已滿一個月，中國官方迄今不願透露李明哲在何處，更阻撓家屬探視。在相關援救進度膠著狀況下，李的家屬及親友昨表示，救援工作現已進入鴨子划水階段，態度轉趨低調。

針對救援工作進展，李明哲家屬及親友說，「有些事情急不來」，檯面下的準備工作完成以後才會公開。協助營救的ＮＧＯ組織則透露，正嘗試安排家屬拜會外國駐台辦事處與國際組織等，未來也不排除出國親自拜訪國際人權組織。

台權會質疑李俊敏 違法接受中國委託

事發後，中方曾委託李俊敏與李妻李凈瑜接觸，李凈瑜日前曾轉述其說法，指李明哲被捕是中國國安單位「走精」、因業績壓力下找錯人。但國安局副局長周美伍前天卻說「中共做任何事情，我不相信有這麼莽撞」，指李明哲是因「境外非政府組織（ＮＧＯ）境內活動管理法」遭拘捕。台灣人權促進會秘書長邱伊翎對此表示不滿，認為此發言似是「為中國放話」，邱強調「中國都沒說話了」，當家屬與非政府組織站在最前線面對強權時，政府單位步調更應一致。

周美伍昨則透過國安局澄清，強調中方扣押李明哲的作為，不會承認是基於誤判或是所謂的錯抓，而會找個依據，但對於對岸此種作為，我方絕對無法認同，這是政府一貫的立場。

邱伊翎另也質疑李俊敏在此案中所扮演角色的合法性，指李俊敏在未獲得政府授權的情形下，接受中國委託，疑已違反「兩岸人民關係條例」，呼籲政府單位徹查。