| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 政治

營救轉低調 李明哲家屬：鴨子划水

2017-04-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣非政府組織（ＮＧＯ）工作者李明哲遭中國關押已滿一個月，中國官方迄今不願透露李明哲在何處，更阻撓家屬探視。在相關援救進度膠著狀況下，李的家屬及親友昨表示，救援工作現已進入鴨子划水階段，態度轉趨低調。

針對救援工作進展，李明哲家屬及親友說，「有些事情急不來」，檯面下的準備工作完成以後才會公開。協助營救的ＮＧＯ組織則透露，正嘗試安排家屬拜會外國駐台辦事處與國際組織等，未來也不排除出國親自拜訪國際人權組織。

台權會質疑李俊敏 違法接受中國委託

事發後，中方曾委託李俊敏與李妻李凈瑜接觸，李凈瑜日前曾轉述其說法，指李明哲被捕是中國國安單位「走精」、因業績壓力下找錯人。但國安局副局長周美伍前天卻說「中共做任何事情，我不相信有這麼莽撞」，指李明哲是因「境外非政府組織（ＮＧＯ）境內活動管理法」遭拘捕。台灣人權促進會秘書長邱伊翎對此表示不滿，認為此發言似是「為中國放話」，邱強調「中國都沒說話了」，當家屬與非政府組織站在最前線面對強權時，政府單位步調更應一致。

周美伍昨則透過國安局澄清，強調中方扣押李明哲的作為，不會承認是基於誤判或是所謂的錯抓，而會找個依據，但對於對岸此種作為，我方絕對無法認同，這是政府一貫的立場。

邱伊翎另也質疑李俊敏在此案中所扮演角色的合法性，指李俊敏在未獲得政府授權的情形下，接受中國委託，疑已違反「兩岸人民關係條例」，呼籲政府單位徹查。

廣告
  • 李明哲（家屬提供）

    李明哲（家屬提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李明哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：營救轉低調 李明哲家屬：鴨子划水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.