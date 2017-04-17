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看問題》年改修法關鍵期 蔡政府不能大意

2017-04-17

記者李欣芳／特稿

重返中央執政將屆週年的民進黨，正由政府盤點蔡總統的各項政見落實情況，近一年來政府的改革之路在顛簸中前進，其中，年金改革將進入立院審議的關鍵驗收期，反改革力量勢必集結反撲，府院絲毫不敢大意，當前政府盼優先完成年改，並通過前瞻基礎建設特別預算拚經濟，避免一例一休等重大爭議再掀波濤。

面對美國貿易代表署日前公布外國貿易障礙報告，美豬議題再度叩關，日本政府也不斷要求台灣儘早開放福島五縣市的食品進口，基於爭議太大，蔡政府近一年來開闢的戰場太多，重大政策爭論不斷，府院官員私下坦言，美豬、日本核食進口，皆非政府現階段要處理的急迫問題。

持平而論，去年五二○後，百廢待舉，林內閣光是要落實蔡總統年金改革、五加二產業、社會住宅、長照、食安五環、青年儲蓄帳戶、弱勢兒童帳戶等各項政見，已忙得不可開交，蔡總統又啟動司法改革，宣示要落實轉型正義，既要追討不當黨產，又要公布威權時期歷史真相調查報告，改革要面面俱到，但事實上很難一步到位。

近一年來，落實週休二日的一例一休修法、日本核食爭議與同志平權等重大政策爭議接踵而來，讓蔡政府疲於奔命。過去一例一休的修法，因勞動部缺乏完整配套溝通，造成勞資雙方反彈，部長郭芳煜也黯然下台，政府應記取這個教訓，政策做好完整規劃後再上路。

總統與閣揆緊盯各項政策執行進度，為落實總統政見回應對人民的承諾，以及外界對改革的期待，但施政的高度也很重要，推動重大政策應有穩健的步驟與策略。被視為「重中之重」的年金改革，將成為蔡政府驗收的第一個重大改革工程，如何收尾並繳出亮麗成績單，各方高度關注。

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  • 圖為蔡英文總統1月22日出席年金改革國是會議，強調永續年金制度所有人才領得到；「年金改革現在不做馬上就會後悔」。（總統府提供）

    圖為蔡英文總統1月22日出席年金改革國是會議，強調永續年金制度所有人才領得到；「年金改革現在不做馬上就會後悔」。（總統府提供）

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