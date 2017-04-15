司改分組決議 著重試後實務培訓／候補法官要到民間實習
〔記者曾韋禎／台北報導〕司法改革國是會議第四分組昨召開第四次會議，對法律人的養成考訓與訴訟外紛爭解決機制做出多項決議，主張整併國家的法律專業考試，著重試後在實務機構的培訓；也盼透過強化、擴大調解機制紓解訟源，進而提升司法品質。
分組召集人、前大法官許玉秀會後指出，不管是法律人的養成、考選、訓練，或透過訴訟外處理機制來紓解訟源，都是討論多年的議題，但也都沒實際成效。
對於法律人的學校教育，許玉秀提及，會中有討論應充實人文知識、實務教學；但包括是否依循學士後法學院，並非一次會議可以處理，應由行政、考試、司法院共同召開全國性的教育改革會議。
整併資格考 通過後培訓
她指出，會中有決議，關於法律專業的資格考試應整併、一體化（多合一考試），通過資格考試者，要到法院、檢察署、律師事務所或民間團體等實務機構接受一年培訓；結訓及格者，依需用名額、成績及志願分別進行法官、檢察官口試，分發為候補法官或檢察官；在五年的候補期，頭兩年前往院、檢之外的機關團體歷練，後三年協助法官、檢察官辦案。候補期滿後，遴選一定比例為試署法官、檢察官；遭淘汰者，可選擇擔任律師或其他法律相關公職。
對於強化訴訟外處理機制，許玉秀表示，會中決議應制定「調解法」，定義調解、效力、調解人資格，以及調解人的倫理義務、迴避。
會中也決議，主張修改「民事訴訟法」，增加強制調解的範圍，納入公寓大廈住戶、消費關係（含旅遊契約爭端）、醫療等爭端，強制調解應該不限於司法調解處理，也可由行政調解及民間調解方式辦理；民間調解機制則應規定法定強制調解案件，非經調解，不能進入訴訟。政府則應於定型化契約廣泛採用調解、仲裁等訴訟外解決爭端條款。
許玉秀指出，有鑑於現行常見「以刑逼民」的訴訟策略，會中建議司法院研商修改自訴制度、刑事訴訟附帶民事是否應繳裁判費、民事侵權訴訟是否免繳裁判費、民事裁判費用應否訂定上限，藉以減少刑事庭的負擔。
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