李明哲案中間人？蔡正元：家書是我「友人」轉交的
2017-04-10
〔記者林良昇／台北報導〕遭中國以「涉嫌危害國安」為由逮捕的台灣非政府組織工作者李明哲，目前仍然下落不明，中國國台辦昨聲明指海協會已於四月七日透過台灣有關團體轉交李明哲給父母親和妻子的親筆信，據指出，國民黨政策會執行長蔡正元特助、前情報員李俊敏是國台辦轉交信函的中間人，而蔡正元對此事也知情。
被批幫中國恐嚇家屬
蔡正元昨傍晚受訪時否認他是中間人，稱若家屬有拜託他，他就會幫忙，但他已不是立委，他「不告不理」；蔡正元稍晚受訪時則改稱，是他的某位「友人」於四月七日中午十二點半在台北市永吉路將李明哲親筆信轉交給家屬，但蔡稱他不方便透露友人身分，強調「這不干我的事」。
不過，知情人士表示，李俊敏是海峽兩岸人民服務中心執行長，蔡正元也是該中心重要成員，兩人合作緊密，蔡正元怎麼可能不知情？這名人士也質疑，「為何只幫國台辦傳話，不幫家屬找人？」根本是幫國台辦私下恐嚇家屬。
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