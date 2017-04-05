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北韓又射了 川習會前夕發射疑似飛彈物體
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李明哲妻赴中 海基會將派員陪同

2017-04-05

〔記者林良昇、彭琬馨／台北報導〕針對遭中國居留之我國非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜質疑政府沒有確切救援計畫，陸委會昨回應，政府已動用一切可用資源展開溝通，海基會昨五度去函海協會，要求陸方同意李凈瑜前往北京。

陸委會：已動用一切可用資源

李凈瑜計畫赴北京，陸委會昨表示，協助李明哲早日獲釋，政府責無旁貸，也是政府積極努力的目標。事發迄今，陸委會、海基會一直與李明哲家屬及相關公民團體充分溝通，並保持密切聯繫，對於家屬的焦慮，政府感同身受，也會繼續努力協助李明哲儘速獲釋。

海基會發言人李麗珍表示，海基會昨已發函海協會，重申李凈瑜將赴北京的訴求，並告知搭乘的航班訊息，呼籲陸方尊重家屬意願，給予便利，儘快安排探視及會見，保障家屬人身安全。

李麗珍說，海基會將派員陪同李凈瑜，但由於「人道探視」的部分，兩岸過去並無往例，海基會將與海協會溝通陪同人員的層級。

對於李明哲事件，師大政治研究所教授范世平認為，民間公民團體表達訴求已達到聲援效果，民進黨政府低調處理，是希望「不要刺激中國」，看看川習會前能不能放人。

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  • 非政府組織工作者李明哲遭中國政府拘留調查，李明哲妻李凈瑜昨召開記者會表示，將於十日出發前往北京，尋找李明哲。（記者王藝菘攝）

    非政府組織工作者李明哲遭中國政府拘留調查，李明哲妻李凈瑜昨召開記者會表示，將於十日出發前往北京，尋找李明哲。（記者王藝菘攝）

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