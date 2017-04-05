「政府無具體救助計畫」李凈瑜10日赴中救夫

2017-04-05

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國政府以國安理由逮捕已近二十日，李妻李凈瑜昨召開記者會表示，將於下週一（十日）前往北京，計畫赴中國國台辦、檢察院了解李明哲的下落。李凈瑜說，我官方單位包含陸委會、海基會，至今仍無法提供任何具體救援協助計畫，她才決定隻身前往北京營救。

川習會後出發 盼不製造問題

李凈瑜昨在文山社區大學校長鄭秀娟、台灣人權促進會秘書長邱伊翎陪同下，召開記者會。李指出，在李明哲失蹤的這些天，各種小道消息接踵而來，讓家屬承受彷彿白色恐怖時期的痛苦，但官方單位卻仍無法提供任何具體救援協助計畫。

李凈瑜表示，她仍相信台灣的政府不會放棄任何一個國民，因此將在前往北京前，再度拜會政府單位，希望獲得明確具體的協助。李凈瑜說，李明哲失蹤至今，她「沒有接到中國官方任何正式的回應」，身為家屬，她非常擔心，因此規劃十日到北京後，將拜訪國台辦、檢察院，盼能探望李明哲。

至於到訪後能否順利見到李明哲，以及是否會擔心自身安危？李凈瑜在記者會中數度強調，「我現在沒辦法思考這些」。由於中國領導人習近平將在本週與美國總統川普見面，李也說，她能理解台灣官方單位所面臨的困難與困境，因此選在川習會後赴中營救李明哲，就是希望「和國家站在一起」，不要製造更多的問題與困擾。

除台灣人權團體聲援外，在世界各地擁有多個分會的國際特赦組織，也在網站上發起「一二○小時緊急連署行動」；總部位於巴黎的國際人權聯盟（ＦＩＤＨ），也將在近日對外發表聲明，希望藉由國際組織聲援，讓事件獲得更多關注。