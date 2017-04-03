反年改》八百壯士嗆「遍地藍波」 綠委：抗爭欠缺正當性
2017-04-03
〔記者林良昇／台北報導〕在立法院前抗議年金改革的「八百壯士」聯盟昨宣布，將展開第三階段的行動，抗議至六月十五日立法院會期結束為止。聯盟軍系指揮官、退伍軍人協會副理事長吳其樑揚言，要抗爭到底，台灣會遍地都是「藍波」，政府不讓他們活，「大家來搞到底！」
民進黨立委蔡易餘則說，所謂的「八百壯士」一輩子沒打過什麼仗，就這次打仗最有決心，但從一開始就說要埋鍋造飯，「怎麼到現在還是在埋鍋造飯？」呼籲所謂的八百壯士深思抗爭正當性，因為他們是為了自己的既得利益，沒辦法取得全民支持。
國民黨主席洪秀柱前往聲援抗議人士時說，軍公教警消發起陳抗已很長一段時間，但蔡政府對訴求完全置之不理，這種高傲、霸權的心態，實在不可取。
此外，國民黨主席選舉爭議不斷，對於有傳言指稱，洪秀柱把黨員名冊洩漏給黨主席參選人吳敦義陣營，趁機藉此打壓，洪秀柱說，黨員名冊洩漏問題黨內已在嚴加徹查，對於她的指控是「欲加之罪，何患無辭」。
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