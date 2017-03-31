日相安倍：台灣是重要夥伴
2017-03-31
台灣、日本共享價值觀與利害
〔中央社東京卅日電〕「日本經濟新聞」報導，日本首相安倍晉三昨天在首相官邸與上週到台灣訪問的執政黨自民黨青年局長鈴木馨祐會談時表示，台灣是共享價值觀與利害的重要夥伴。
鈴木於本月十八至廿日率國會及自民黨青年局重要幹部訪問台灣，拜會了總統蔡英文、副總統陳建仁等人。鈴木昨到首相官邸拜會安倍，報告他與蔡總統的會談內容。
鈴木在與安倍會談後，對媒體表示，安倍說 ：「台灣是共享價值觀與利害的重要夥伴。希望以青年局為核心，好好地加強關係。」
日經報導指出，本月廿五日，日本總務副大臣赤間二郎訪問台灣，出席宣傳日本地方魅力的活動。蔡英文總統廿一日在她的推特上以日文寫著：「希望台灣與日本的年輕政治家能手牽手，一起深化交流。」宣傳台日友好。
日本總務副大臣赤間是台灣與日本在一九七二年斷交後，最高層級的日方官員訪台進行公務。
本月廿八日，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在例行記者會上表示，日本與台灣是擁有緊密的經濟關係與人員往來的重要夥伴。
對於日本總務副大臣赤間訪問台灣一事，中國外交部則對日本政府提出抗議。
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