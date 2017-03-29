退休警消抗議年改今上街 警政署長籲和平理性
2017-03-29
警消人員具有三高特殊性
〔記者黃敦硯、吳柏緯／台北報導〕年金改革修法草案將於本週送進立院審議，台灣警消聯盟則號召退休警消今天走上街頭，以「遍地開花」方式，在多個政府機關抗議年金改革。對此，警政署長陳國恩與消防署副署長江濟人昨召開聯合記者會，說明警消人員具高風險、高暴力與高衝突的特殊性，建議其年金改革應「另案考量」，同時也呼籲退休警消人員以和平理性方式參與集會遊行。
陳國恩建議年改另案考量
警政署表示，匯集內部意見後，對於年金改革有多項訴求，包括希望能維持退休生效日當月本（年功）俸做為退休金計算基準，或能以最後在職往前「五年平均俸額」為計算基準；另外，警察月退休金的所得替代率，依任職年資每年三％累加，最高上限九十％，也就是說，如從警二十年，月退所得替代率應為六十％。
警政署昨表示，總統蔡英文特別指示副總統陳建仁於一月召開警消年金座談會，由內政部長葉俊榮率警消現職人員及退警總會秘書長林奕昌等人出席，為警消人員發聲。
警政署並強調，未來立院審查時，內政部將持續蒐集各方意見，適時反映警察、消防及退休人員的訴求；陳國恩說，警政署與消防署代表在年金改革委員會會議上，已建請應將警消人員另案考量。
台灣警消聯盟發出的抗爭「動員令」，今早將先齊聚大直忠烈祠，向參加春祭的總統蔡英文陳情，要求國家應遵守信賴保護原則，年金改革不該溯及既往；下午一點則將兵分六路，分別在總統官邸、行政院、監察院、立法院、考試院、內政部等地抗議，持續至晚上十點。
因應此一抗爭，北市警方從今天上午九點起，針對立法院、行政院與民進黨中央黨部周邊路段，進行交通管制；總統官邸及考試院周邊道路，則提早至昨晚八點起開始管制。
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