星期專論》文化戰士汪笨湖

2017-03-26

◎盧世祥

台灣從二戰之後，經歷二二八、白色恐怖及戒嚴時代，專制威權長期籠罩，本土文化也遭霸凌與箝制。在「去台灣化」的總路線之下，黨國當局不但殘害本土菁英，還控制言論，且經由教育、媒體控制進行洗腦，把大中國的封建醬缸文化強加於台灣之上。長期洗腦的結果，台灣有不少人因此頭殼壞去，有人至今昏睡未醒，心智創傷難癒。振興台灣文化，追求台灣的價值與尊嚴，仍是國家社會正常化重要的未竟工程。

半數不識母語 文化前景堪慮

台灣文化慘遭打壓，惡果極其明顯。語言是傳承文化的基本工具，如今台灣各種母語，在台灣人自己的土地上流通已障礙重重；年輕人會說台語的不到一半，原住民語言更經聯合國教科文組織（UNESCO）列為已經或瀕臨滅絕。一半人不識母語，台灣不僅難以欣賞傳承前人的文化遺產，也注定在文化上前景堪慮。

洗腦是另一極度傷害台灣文化的惡行。教育方面，以中國歷史地理人文為尊，台灣人事物盡遭貶抑，主體性盡失。媒體方面，透過新聞解釋權隱匿歪曲基本事實，打壓台灣主體價值。其結果有如創設台灣南社的鄭正煜所痛陳，「台灣最大的悲哀就是很多知識份子，是台灣學的文盲，對台灣的歷史、台灣的文化、台灣的藝術，他是無知的、是台灣話說的『青瞑牛』。」「他本身有很多知識、有很多中國知識、有很多世界知識，但是他沒有台灣知識」。也有如謝志偉教授一針見血地指出，不少人「只顧得痛惜遠在天邊的神州沉淪，從不知欣賞眼前的淡水落日」。

輕忽或輕蔑台灣主體人事物，是文化壓制的必然惡果。戰前「多桑世代」為他人著想的修身或生活教育見棄，母語被視為阿公阿嬤的語言，難登大雅之堂。本土文化統統被視為不入流，文學、藝術、演藝圈盡遭喧賓奪主。直到與民主化一起到來的本土意識覺醒，「俗擱有力」的本土文化才春風吹又生，有如壓不扁的玫瑰，四處綻放。

本土意識覺醒 文化戰線出發

汪笨湖就是一例。他在中學階段，因讀到蘇聯作家索忍尼辛名著《古拉格群島》，引發蔣介石也是獨裁者的領悟與反感，且形諸文字，寫在學生週記，進而受到老師及校方注意。有人說，他青少年時期就顯露叛逆性格，但這其實是戒嚴時代許多台灣人的共同經驗。

在那個年代，正常思考、言論、主張，即使出自青少年，也被視為「背骨」、「大逆不道」、「思想有問題」，社會上以言獲罪者不在少數。當時台灣人最常告誡子女，「囝仔人有耳沒嘴」、「飯可多吃，話不能多講」。

違反人性與人權自由的高壓難永遠持續，但威權統治不會自動告退，要受壓迫的人民奮起反抗，才得以改變。同時，威權當局也長期豢養御用侍從勢力，他們奧步盡展，文化上以「去中國化」羅織打壓台灣邁向正常化的努力；做賊喊捉賊，即此之謂也。

汪笨湖就是在這種艱難的環境中，從文化戰線出發，力求讓台灣早日成為正常國家社會。

他有一般人所難得一見的才華。尋常文化界人士，會寫文章者未必能言善道，善於言詞者文筆也未必佳；汪笨湖文采、口才兼具，能寫也能說，乃能在文化界發揮非比尋常的力量，積極破除外來政權強加於台灣政治與文化的桎梏。

他寫小說，作品不斷。他的創作聚焦台灣草地鄉土，以深入描繪人性為特色，大放異彩，備受文壇重視和大眾歡迎；且經改編為電視連續劇及電影，人氣甚高，既叫好也叫座。

他語言表達才華卓越，跨越媒體。從文壇走向電視圈，他既屬出眾的談話性節目主持人，也是政論名嘴，清除黨國洗腦遺毒，說出台灣人普遍心聲，奮戰不懈，乃能風起雲湧，創造時勢。

人民心聲為本 扭轉整體失衡

他從南部出發，扭轉整體失衡。台灣南北失衡，城鄉差距懸殊，政經社會文化各層面皆然；失衡既是物質的，也是心態的。外來政權所打造的「天龍國」、「中國城」、「從台北看天下」，既不自然也不本土，危害台灣長遠正常發展。汪笨湖以最樸素、堅實、可靠的南台灣基層人民心聲為本，有根又有力，在文化戰線攻城掠地，影響遍及全台灣；「去台灣化」的無根腐朽因之退潮，「天然台」的扎實清新處處開花。

最重要的，他有台灣心。台灣心出自良知良能，所望所求簡單明白：文化要以斯土斯民為主體，政治要人民當家做主，社會要多元包容；這是台灣的基本心聲，人民卑微的心願。有了台灣心，價值信念必然堅定不移，面對險阻堅毅不拔，終身致力不留遺憾。

汪笨湖在文化戰線積極奮鬥，可引美國羅伯．甘迺迪名言描繪：「每次有人為理想挺身而出、為他人福祉而動、對抗不公不義，他都發出希望的漣漪，經由千百萬人的動能及膽識相互激盪，形成沛然莫之能禦的波濤，足令壓迫及抗拒改革的銅牆鐵壁傾塌。」

振興台灣文化 有心人續接棒

如今汪笨湖遠行，曾在文化戰線上讚賞他、受他感動，或有幸與他相識、相知或並肩作戰的眾人，除了思念，還要在他未竟的振興台灣文化之路，繼續接棒，奮戰不已。有如台灣歌劇名家曾道雄為威爾第歌劇「拿布果」（Nabbcco）所填的台語詞：「美麗台灣，我可愛的故鄉；這是咱大家世代生活的天堂。我願意為著伊流汗來打拚，我願意為著伊流血來奉獻。」

（作者是資深新聞工作者）