聯席審查無共識 兩岸監督條例續卡關

2017-03-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會昨日續審「兩岸協議監督條例草案」，朝野立委延續戰火，在程序發言及協商時互嗆，親民黨要求撤回時代力量「兩國論」版本，國民黨團認為交付聯席審查，應先簽下「不杯葛」承諾，民進黨團當場反對，朝野沒共識會議停擺中斷。排了兩天審查會仍無進度。

對時力要求聯席審查，昨日協商時國民黨立委王育敏開出條件，稱可同意交付聯席審查，但民進黨須先白紙黑字簽署絕不杯葛，排聯席須交由內政委員會主審。民進黨團總召當場拒絕，他批，「寫這好像影射誰要杯葛」，國民黨上次簽了不遵守，還霸佔主席台。王育敏回譏，「民進黨不敢寫，就是不想審啦！」

親民黨立委陳怡潔主張，須把「兩國論」提案完全排除，若不撤回就不要審；時力立委徐永明反批，難道兩國論是「髒字眼」，講我國有什麼問題，我國就是中華民國。

國民黨立委蔣萬安則說，民進黨在太陽花學運喊「先立法、再審查」，柯建銘卻說現在時機不適合審，分明在技術拖延。柯建銘反駁，「蔣萬安不要見縫插針」，三一八學運是在反馬英九的黑箱服貿，「不要錯把蔡英文當成馬英九！」

柯建銘強調，不能接受先撤回「兩國論」版本再來審，委員會是合議制，不能強制不可審什麼版本。

朝野立委繼續互罵互批，召委曾銘宗拒處理民進黨團提案，民進黨立委李俊俋大罵，「丟臉！按照議事規則來」；陳怡潔提出散會動議，曾隨即宣布休息走人。陸委會主委張小月枯坐整天，監督條例繼續卡關。