蔡︰推動原民傳統領域 一步步來
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會昨首度召開，蔡英文總統親自主持，對於近日「原住民傳統領域」排除私有地的爭議，蔡總統表示，原民對傳統領域的理解，是事實陳述，也是自然主權的概念，但「法制層面的推動有階段性，政府會一步步來。」
原轉會過半委員支持分階段劃設
昨天會議召開三個小時，廿九位委員全數出席，蔡總統全程與會。原本會議主題是討論原民自治，不過，由於原民會上月公告「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」後，原民團體持續在凱道抗議，加上有委員就此提案，因此會議聚焦在傳統領域議題。
原轉會副召集人浦忠成在會後記者會表示，對於劃設辦法，有十七位委員發言，其中四位委員希望暫緩，九位支持分階段劃設，希望劃設辦法先上路，未來再討論私有土地劃設的方式，另有四位委員沒有明確表示意見。
浦忠成轉述，蔡總統最後提出六點意見：一、從歷史正義角度來說，傳統領域是先存在的事實，國家法律上的公有、私有領域是後來才發生，兩者有所區別，政府應帶領主流社會，尊重理解這個歷史事實。
二、傳統領域被賦予諮商同意權的法律意義，必須考量法律授權是否足夠、明確，也須考量現實上的社會衝擊，推動轉型正義是為促進族群間的和解，不是製造對立。
三、劃設辦法已經進入立法院審議，原轉會尊重立法院的自主性，原轉會所有委員的發言紀錄，將會完整地轉送立法院參考。
四、原轉會未來任務，將針對「原住民族土地及海域法」立法方向持續討論，用法律位階，完整確認原住民族土地的處理方式。
五、原轉會的土地小組有必要持續蒐集整理史料，讓傳統領域在歷史上的概念、定義與範圍，可隨著更多真相的揭露，持續對話下去。六、法制層面的推動有階段性，政府會一步步來，相信原轉會的努力，原住民的歷史會被社會大眾認識，土地議題處理會找到更完善的模式。
被問到原轉會是否回應凱道原民訴求？浦忠成指出，有四位委員在會中表達不同意見，跟凱道的朋友看法是一致的，原轉會平台有各族群代表，也有專家學者，凱道朋友的訴求可以在原轉會中充分表達。
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